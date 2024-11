UNICEF Andorra celebra la 14a edició dels Encants per a recaptar fons per als seus projectes solidaris

El cartell dels Encants d’aquest desembre de 2024 (UNICEF Andorra)

El Comitè d’Andorra per l’UNICEF anuncia “amb entusiasme” la celebració de la 14a edició dels Encants d’UNICEF, el seu mercat solidari dedicat a recaptar fons per a garantir l’accés a l’educació, la salut, la protecció i oportunitats per als infants més vulnerables arreu del món. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de desembre, a The Embassy, a Andorra la Vella, des de les 10:30 h fins a les 20:00 h. Aquesta iniciativa arriba a la seva catorzena edició, “consolidant-se com una cita solidària ineludible per a la ciutadania d’Andorra”, assenyalen des de l’organització.

Els Encants ofereixen una amplia varietat d’articles, incloent-hi moda per a dona, home i infants, equipament esportiu, articles de decoració i joguines. També s’hi podrà trobar una selecció de marques de luxe a preus assequibles i marxandatge d’UNICEF, una opció ideal per a fer un amic invisible solidari. Aquest esdeveniment promou la sostenibilitat donant una nova vida a la roba de segona mà i reduint el seu impacte ambiental. Els productes disponibles han estat donats per col·laboradors, voluntaris i empreses compromeses amb la causa d’UNICEF.





Com contribueix la participació de cada persona?

Els fons recaptats durant els tres dies de l’esdeveniment es destinaran a projectes d’ajuda internacional per a garantir que els infants en situació de vulnerabilitat puguin accedir a una educació de qualitat, serveis de salut bàsics i entorns segurs per al seu desenvolupament.





Horaris i ubicació

Dates: 10, 11 i 12 de desembre de 2024

“Convida’t al luxe d’ajudar!“. Participar als Encants és una oportunitat per a aconseguir productes de qualitat i contribuir a millorar la vida de milions d’infants que necessiten suport per a superar les seves adversitats.





Per a més informació, es pot contactar a:

Pàgina web: https://unicef.ad/

Telèfon: +376 867 100

Correu electrònic: info@unicef.ad