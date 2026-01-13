UNICEF Andorra agraeix la recaptació de 10.000 euros per a donar suport a la infància a Gaza

UNICEF Andorra vol expressar el seu agraïment a totes les persones, entitats i empreses que han col·laborat amb la campanya d’emergència activada per a donar suport a la infància afectada pel conflicte a Gaza, una mobilització solidària que ha permès recaptar 10.000 euros destinats a l’acció humanitària d’UNICEF sobre el terreny.
Els fons recaptats contribuiran a reforçar la resposta d’emergència d’UNICEF a Gaza en un context de crisi humanitària extrema, amb greus mancances d’aliments, aigua potable, serveis sanitaris, educació i protecció infantil. Aquesta resposta s’emmarca en el Pla de resposta d’UNICEF Palestina per als primers tres mesos després de l’alto el foc (octubre–desembre de 2025), en un context encara extremadament fràgil, i prioritza la supervivència i el benestar dels infants més vulnerables.
Les aportacions recaptades des d’Andorra permetran donar suport a accions clau:
- Atenció nutricional d’emergència, incloent la detecció i el tractament de la desnutrició infantil, així com el suport a dones embarassades i lactants.
- Accés a aigua potable i sanejament, mitjançant la rehabilitació de sistemes d’aigua i la distribució d’aigua segura per a prevenir malalties.
- Serveis de salut essencials, com la recuperació de la vacunació infantil, l’atenció neonatal i el desplegament d’equips mèdics mòbils.
- Protecció infantil i suport psicosocial, per a ajudar els infants a afrontar el trauma, la violència i les pèrdues sofertes.
- Espais temporals d’aprenentatge, que permeten recuperar l’accés a l’educació i oferir entorns segurs i estructurats.
Actualment, UNICEF només disposa d’una part del finançament necessari per a donar resposta a les necessitats urgents de la població infantil a Gaza, que continuen sent molt elevades, especialment en àmbits com la nutrició, la salut, l’aigua potable, la protecció infantil i l’educació en situacions d’emergència.
«En contextos com el de Gaza, la solidaritat internacional és imprescindible. Aquesta recaptació demostra, un cop més, el compromís de la societat andorrana amb els infants que més ho necessiten», assenyala UNICEF Andorra.
“UNICEF Andorra continuarà treballant de manera constant per a complir la seva missió de defensar els drets i el benestar dels infants arreu del món, tant en situacions d’emergència com a través de programes estables de salut, educació, nutrició, protecció infantil i accés a l’aigua potable”.
En aquest sentit, l’organització fa una crida a la ciutadania perquè continuï donant suport a la seva tasca, especialment mitjançant col·laboracions recurrents, que permeten planificar millor les intervencions i garantir una resposta sostinguda en el temps allà on les necessitats són més urgents.
Les persones interessades poden col·laborar amb UNICEF Andorra i sumar-se a la seva missió a través del web: Fes-te soci / sòcia d’UNICEF Andorra: https://www.unicef.ad.