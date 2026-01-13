La 8a campanya de donació de sang impulsada per l’alumnat de l’Escola Andorrana, del 21 al 23 de gener

Els estudiants de primer curs de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà dels centres d’Encamp i d’Ordino impulsen una nova campanya de donació de sang. És la vuitena edició des que es va iniciar la iniciativa. La campanya sota el lema “Donar sang és com un 2×1, dos cors bateguen gràcies a un” és l’acció que clou el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que es fa a les aules i que implica les matèries de Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Llengua Catalana.
L’activitat es durà a terme al llarg de tres dies: el dimecres 21, el dijous 22 i el divendres 23 de gener al centre cultural La Llacuna d’Andorra la Vella. L’horari per a donar sang serà de les 11 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores. Les inscripcions ja estan obertes, i es pot demanar cita prèvia a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, tal com han explicat l’Astrid, el Marc, el Pablo i l’Èrica, alumnes dels dos centres impulsors en la presentació de la campanya davant dels mitjans de comunicació. A la roda de premsa també hi han participat la directora general d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional, Olga Moreno, i el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí.
En la seva intervenció, Moreno ha ressaltat que la celebració d’una nova edició de la campanya de donació de sang és “l’èxit consolidat” d’un projecte cabdal de l’escola andorrana. A més, ha afirmat que és un projecte d’aprenentatge-servei on el treball a les aules s’aplica a la vida real.
En aquest mateix sentit s’ha expressat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, que ha destacat la importància d’aquesta campanya tant des del punt de vista solidari com educatiu. Iniciatives com aquesta són especialment valuoses perquè impliquen els joves, els sensibilitzen sobre la importància de la solidaritat i contribueixen a crear una societat més compromesa”.
Els alumnes s’organitzaran per a assumir diverses tasques, com ara donar la benvinguda i fer de guies per als donants, repartir díptics i animar els ciutadans a donar sang, recollir dades estadístiques o fer fotografies de l’acte. “La donació de sang és un gest senzill, segur i vital. Una sola donació permet salvar fins a tres vides” han afirmat els alumnes. L’any passat es van fer 436 donacions, una xifra similar a l’assolida en les campanyes anteriors.
Més enllà de demanar hora a la pàgina web, les persones interessades a participar en la campanya han de ser majors de 18 anys, sempre que compleixin una sèrie de requisits com tenir una edat límit de 70 anys, un pes superior als 50 kg i recordar deixar un espai de descans mínim de 2 mesos entre donacions.
Aquesta iniciativa compta, a més, amb el suport del Comú d’Andorra la Vella, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments i Centre Comercial Andorrà.