El Pas enceta les escudelles de Sant Antoni de tot el país

La plaça de l’Església del Pas de la Casa ha estat aquest migdia l’escenari de la celebració de la tradicional escudella de Sant Antoni. A partir de les 13 hores s’ha iniciat el repartiment, que ha esgotat amb èxit les prop de 800 racions disponibles. Centenars de veïns i visitants no han volgut perdre’s aquesta cita gastronòmica, una de les més arrelades del calendari festiu del país.
La meteorologia ha acompanyat la jornada, fet que ha permès als assistents gaudir de l’escudella a la mateixa plaça, on el comú ha habilitat taules i cadires. Igualment, aquelles persones que ho han preferit han pogut endur-se la seva ració.
La jornada ha comptat amb la presència del cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Joan Sans, Sabrina Grégoire, Verònica Solsona, Andreu Riba, Judith Torres i Marta Pujol.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que l’escudella del Pas de la Casa “és una escudella que es fa aquí des de primeríssima hora del matí” i ha agraït la feina feta per un equip de “14 voluntaris més els tècnics del departament de Cultura, que han encès les fogaines des de ben d’hora, així com els 14 voluntaris que ahir van treballar en l’elaboració de la carn”.
Des de les quatre de la matinada, cuiners i voluntaris han treballat en la preparació de l’escudella, elaborada amb ingredients tradicionals com la botifarra blanca i negra, la patata, els cigrons, els fideus i l’arròs, que conformen la base del caldo. A més de l’escudella, també s’ha ofert pa i tortell, amb opcions aptes per a persones celíaques.
L’escudella i el Encants es preparen per a repetir la festa a Encamp
La plaça de Sant Miquel d’Encamp acollirà diumenge, 18 de gener, una nova jornada festiva. A partir de les 13 hores tindran lloc els Encants, la tradicional subhasta benèfica d’aliments en la qual s’hi convida a participar a tohom i després de la benedicció s’iniciarà el repartiment de l’escudella a les 13.30 hores.
La celebració de l’escudella i els Encants, declarada Festa d’interès cultural i patrimoni immaterial d’Andorra, l’any 2010, és una tradició que el Comú d’Encamp manté viva any rere any gràcies a la implicació i la col·laboració popular.
Els tiquets es poden adquirir a les oficines de Turisme d’Encamp i del Pas de la Casa, amb un preu de 2 euros per a l’escudella, o de 8 euros si s’hi afegeix el plat commemoratiu, que enguany està dedicat a la Torre dels Moros.