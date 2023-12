Una vuitantena de joguines recollides a la cursa de la Llufa d’Ordino

Participants a la cursa de la Llufa d’Ordino (Comú)

Una de les novetats del programa d’activitats de Nadal organitzades pel Comú d’Ordino ha estat la Cursa popular solidària La Llufa, que tenia com a objectiu recollir joguines per a la campanya Cap nen sense joguina, organitzada per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA). La cursa es va celebrar ahir dijous, al vespre.

La proposta, segons ha valorat la cap del Departament de Cultura, Anna Call, ha estat “un èxit” ja que s’ha aconseguit una vuitantena de joguets fruit de les inscripcions a la cursa. En aquest sentit, cal recordar que tots els participants havien de lliurar una joguina en el moment de formalitzar la seva inscripció.

“Ho valoro molt positivament”, ha destacat Call, que ha afegit que l’important era “recollir joguines” en el marc d’aquesta proposta solidària a la qual es vol donar continuïtat en anys següents.

Les inscripcions es van animar a darrera hora i van ser moltes les famílies que van prendre part en el circuit urbà de tres quilòmetres que s’havia organitzat.

De cara a properes edicions, des del Comú ja es té sobre la taula diferents idees que s’acabaran de concretar, també, fent un “sondeig” entre els participants. En aquest sentit, hi ha la possibilitat que la cursa s’avanci una hora per a facilitar que els infants hi puguin prendre part (aquest any s’ha fet a les vuit del vespre) i també que es pugui incloure una rifa.