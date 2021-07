Una torrentada causada per les fortes tempestes d’aquesta tarda i vespre ha deixat intransitable la carretera de Bixessarri.

Efectius del COEX, Bombers, Policia, Protecció Civil i del Servei de Circulació del Comú de Sant Julià de Lòria hi estan actuant per a poder restablir el pas de la circulació el més aviat possible.

Les tempestes han causat altres incidents, com per exemple les inundacions al carrer Doctor Mitjavila de la capital.