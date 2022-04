Una sortida astronòmica i diversos tallers, activitats de la Casa de la Muntanya per a aquest estiu

Després de la bona participació en el programa d’activitats d’hivern, la Casa de la Muntanya planifica un seguit d’activitats al llarg dels mesos de maig fins a l’agost.

Una de les funcions de la Casa de la Muntanya és fomentar la divulgació i transferència del coneixement sobre el medi natural, les arts i professions tradicionals i la ciència ciutadana, en el marc de la reserva de la biosfera d’Ordino.

D’entre les activitats previstes, es destaca el curs de cistelleria artesanal, un taller de percussions forestals, una sortida astronòmica per a conèixer i observar el cel d’estiu o un taller per aprendre a elaborar una falla tradicional. També es faran diverses sortides temàtiques per analitzar la fauna local, acompanyar els ramaders a portar sal al bestiar, explorar el parc natural de Sorteny o descobrir les moles farineres