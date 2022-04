El BC Andorra supera el Buducnost i passa a quarts de final de l’Eurocup (74-64)

Óscar Quintana ha debutat com a tècnic del BC Andorra amb una victòria contra el Buducnost a l’Eurocup . Els tricolors avancen a quarts de final, gràcies a la solidesa defensiva i l’encert en el rebot ofensiu. Un triomf que serveix per recuperar confiança als jugadors en aquest tram final de temporada. Clevin Hannah ha estat el més destacat, amb 21 punts i un 19 de valoració.

Primer dia de feina per a Óscar Quintana a la banqueta del BC Andorra, després de la dimissió de David Eudal aquest dilluns. Els tricolors han sortit actius i agressius en defensa, amb un Oriol Paulí molt endollat a les dues cistelles. L’equip ha resolt les imprecisions en el llançament, amb un 2 de 9 de sortida, sent molt sòlid en el rebot ofensiu. Un parcial de 5 a 15 dels visitants, amb 11 punts de Jagodic-Kuridza, ha obert la primera escletxa al marcador. L’entrada de David Jelínek ha donat aire als tricolors que han escurçat distàncies. Al final del primer quart, 23 a 26.

El duel ha entrat en un intercanvi de cops favorable als tricolors, gràcies al talent en accions individuals. L’encert de tres dels visitants i la bona circulació de pilota ha permès mantenir la diferència. Al descans, 35 a 39.

La sortida de vestidors ha estat marcada per les nombroses imprecisions dels dos equips. Els tricolors han sortit agressius en defensa i s’han carregat de faltes ràpidament. L’aparició de Dennis Seeley ha revifat els visitants, però, novament, el rebot ofensiu ha donat aire als de Quintana que amb el pas dels minuts s’han mostrat més còmodes. En un temps mort dels visitants, un aficionat del Buducnost ha baixat fins a la zona de la banqueta per recriminar una acció a Justin Cobbs, després d’una picabaralla verbal, la policia i la seguretat del pavelló han expulsat els seguidors rivals. L’enrenou l’ha aprofitat el BC Andorra per capgirar el marcador amb un parcial de 23 a 12. Al final del tercer quart, 58 a 51.

Els darrers deu minuts, els visitants han augmentat l’agressivitat en defensa, tot i que l’aparició de Seeley ha posat en problemes el conjunt local. El jugador ha acabat amb 25 punts, un 5 de 5 en triples i un 31 de valoració. La rèplica l’ha posat Clevin Hannah, màxim anotador tricolor amb 21 punts. Els de Quintana s’han mostrat molt concentrats i intensos en defensa i han conservat la diferència. Al final, 74 a 64.

El triomf permet passar a quarts de final de l’Eurocup, on es veuran les cares amb el guanyador del partit entre el Gran Canària i l’Slask Wroclaw. Un debut esperançador per a Quintana que ara afronta el veritable repte a la lliga Endesa, on queden cinc partits i l’equip es troba a dues victòries de la permanència. El pròxim compromís arribarà diumenge a casa contra el San Pablo Burgos.