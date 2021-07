Una seixantena de joves informadors turístics s’incorporen al Comú d’Andorra la Vella

Prop d’una seixantena de joves treballadors eventuals del Comú d’Andorra la Vella atendran entre juliol i primers de setembre les necessitats dels visitants exercint d’informadors de carrer (45), o bé com a reforç de l’Oficina de Turisme, fent també tasques de guies culturals i de muntanya (11). Aquest dilluns al matí els han donat la benvinguda la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri.

Des del Comú se’ls ha remarcat que són la imatge de la parròquia i del país per als turistes que visiten Andorra la Vella, per la qual cosa els ha animat a desenvolupar la feina amb rigor i oferir-los una molt bona acollida.

Aquesta és la primera immersió al món laboral per a gran part dels informadors, la majoria dels quals són estudiants i que tenen entre 16 i 25 anys. Enguany, de la mateixa manera que es va fer l’any passat, des del Comú s’ha fet un esforç per incrementar les places de feina eventuals a l’estiu i oferir, d’aquesta manera, un cop de mà a les famílies.

Els informadors turístics, que aquest any porten un uniforme blau, ofereixen servei als turistes al carrer i són, doncs, la primera línia d’informació i suport al visitant, tant per atendre dubtes referents a la parròquia i al país com per fer enquestes amb tauletes digitals a les zones comercials.

El Comú d’Andorra la Vella contracta enguany 162 treballadors repartits en els diferents serveis, la majoria dels quals ho fan com a informadors turístics o com a monitors de lleure, ja sigui als casals d’infants o bé per donar resposta a l’àmplia oferta d’activitats esportives que s’ofereixen a l’estiu. El cost de les contractacions d’informadors turístics d’estiu és d’uns 70.000 euros, i en total, el Comú destina prop de 250.000 euros per sufragar els salaris del personal eventual de la campanya d’estiu.