Instal·lació de plaques solars a l’edifici del Parc Olímpic del Segre i a l’escola de Castellciutat

Aquests dies s’està portant a terme la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum tant a la coberta de l’edifici del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell com a la de l’escola de Castell-ciutat, al poble de Castellciutat.

La instal·lació del Parc Segre constarà de 153 panells fotovoltaics de 415 Wp cadascun, amb un total de potència instal·lada de 60 kWn, que li proveirà energia solar renovable. La inversió total d’aquesta instal·lació ascendeix a 61.205,22€ que compta amb un ajut del FEDER de 30.602,61€.



Pel que fa a les plaques solars que quedaran instal·lades a l’escola de Castellciutat tindran una potència de 5kWn. Val a dir que properament també s’instal·laran panells fotovoltaics a les escoles Pau Claris (40 kWn) i Mn. Albert Vives (50 kWn), així com a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (15 kWn). A finals d’aquest mes de juliol, aproximadament, es preveu la finalització de la instal·lació de totes aquestes plaques fotovoltaiques en tots aquests edificis escolars i culturals.



Cal recordar que ja s’han instal·lat panells fotovoltaics a la zona esportiva municipal, concretament al Camp de Futbol (30 kWn), a la Pista polivalent (48 kWn) i al Palau d’Esports (25 kWn).

La instal·lació d’aquestes plaques fotovoltaiques respon al document aprovat pel ple de l’Ajuntament urgellenc l’any 2019 que defineix el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i Clima (PAESC) que recull el marc estratègic del pla d’acció del municipi sobre consums energètics i d’emissions de C02. Aquest pla inclou unes 75 accions que tenen com a objectiu reduir l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a l’atmosfera en un 41% i que permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 47% de CO2 a la Seu d’Urgell.

Aquest projecte té un import total de 373.051,72€, i compta amb una subvenció del 50% d’un FEDER a través de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pertanyent al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.