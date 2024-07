Una renovada piscina de la Mola obre les seves portes fins al 7 de setembre

La piscina de la Mola, a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp, amb l’arribada de l’estiu, ha obert les instal·lacions de la piscina de la Mola en el seu horari habitual, de 10 h a 20 h, i d’aquesta manera queda oberta fins al pròxim 7 de setembre. Pel que fa a les tarifes, l’entrada diària serà de 7,80 euros per als adults i 4,40 euros per als infants i sèniors (majors de 65 anys), amb un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove en ambdues franges.

L’abonament per a tot l’estiu serà, en el cas dels socis que tinguin abonament anyal dels centres esportius de la parròquia, de 29,40 euros per als adults i 14,40 euros per als infants i majors de 65 anys. Per als usuaris que no siguin socis, l’abonament tindrà un cost de 100 euros per als adults i 52 euros per als infants i majors de 65 anys, amb un 20% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.





Treballs de remodelació 2022-2024

Les últimes actuacions a la piscina de la Mola han consistit, primerament, a refer la impermeabilització de la piscina, a més de substituir els sortidors exteriors, formant part de la segona fase del projecte, que s’ha desenvolupat durant l’any 2023 i aquest 2024.

D’altra banda, també s’han fet actuacions a la zona aquàtica, substituint la primera reixa perimetral de recollida d’aigua per una nova i la gespa artificial al voltant del perímetre de la piscina per un nou paviment antilliscant. En aquesta zona també s’han mogut les baranes perimetrals per a ampliar la zona enjardinada de la piscina fins a la zona del pediluvi. A més, s’han realitzat millores en el sistema de climatització de l’aigua, s’ha instal·lat una lona i s’han col·locat ancoratges a terra per a poder tapar la piscina a l’hivern i allargar-ne així la seva vida útil.

En la zona del bar, s’ha enderrocat el paviment exterior i interior per a col·locar el mateix model de paviment que en la zona de piscina, i un paviment continu en la nova cuina i barra de bar. S’han enderrocat també les parets existents del bar i de la cuina per a fer una nova distribució, i s’ha subministrat nou mobiliari i un nou equipament per a la cuina i el bar.

A la pista de voleibol s’ha construït un mur de formigó armat per a sostenir l’aportació de sorra de platja, s’ha ampliat la profunditat del sorral arribant a 50 cm de profunditat, tal com demana el reglament de vòlei platja, s’han impermeabilitzat, arrebossat i pintat els murs existents i s’ha instal·lat una barana en el mur que confronta amb el riu. Tanmateix, s’han col·locat nous pals metàl·lics per a la xarxa de voleibol, noves xarxes i un nou punt de neteja per als peus a la sortida del sorral.

El Comú d’Encamp va iniciar les obres de remodelació de la piscina de la Mola l’any 2022, començant amb una primera fase que va tenir com a objecte la zona aquàtica, i va comportar la impermeabilització del vas de compensació de la piscina per a millorar-ne l’eficiència. També es van instal·lar elements de seguretat, com una escala metàl·lica per a poder accedir a l’interior del vas de compensació.





Bibliopiscina i activitats esportives aquest estiu a la piscina de la Mola

Al llarg de l’estiu, la piscina de la Mola acollirà diferents activitats gratuïtes per a tots els públics. Una d’elles és la Bibliopiscina, que torna un any més durant els matins dels dimarts 2, 9, 16 i 23 i 30 de juliol, a les 11 h. La piscina acollirà una lectura de contes tradicionals renovats i, a més, com l’any passat, durant tota la temporada hi haurà una cistella plena de llibres i revistes per a totes les edats que estaran a disposició dels ciutadans i les ciutadanes.

La biblioteca comunal d’Encamp presenta així un recull de contes desexplicats, és a dir, contes capgirats, amb personatges i relats clàssics cap per avall, amb arguments plens de sorpreses, irreverències i molt d’humor que faran volar i desenvolupar la imaginació dels primers lectors. A qui no li agradaria canviar els finals de determinats contes, d’aquells de tota la vida? L’objectiu serà fer reflexionar els infants i que es replantegin si els valors d’abans són adequats ara i ajudar-los a tenir esperit crític.

Aquesta col·lecció de Contes desexplicats pertany a l’agrupació Vivim del Cuentu i han estat publicats per l’editorial Baula. Entre els contes hi haurà ‘La Caputxeta forçuda’, d’Albert Vitó i Godina (il·lustrador); ‘El Gripau blau i el príncep encantat’ i ‘En Patufot’, de Lucía Serrano (il·lustradora), entre d’altres.

D’altra banda, fins al 6 de setembre, la piscina acollirà diferents sessions del programa d’activitats esportives a l’aire lliure previst per a enguany. En concret, es farà aiguagim els dilluns, de 19.15 h a 20.15 h, i ioga els dilluns de 20.15 h a 21.15 h. Hi podran assistir els majors de 14 anys i els menors hauran d’anar acompanyats d’adults.