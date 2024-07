La Seu d’Urgell vol unificar les escoles d’art, dansa i música

L’edifici de les Monges, a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat encarregar un estudi a una empresa externa (Mixolidia SL) per a crear una Escola d’Arts, que unificaria els espais d’art, dansa i música municipals, així com una futura escola de teatre. L’objectiu del centre seria oferir “una formació més integral” als alumnes de la ciutat que optin per alguna d’aquestes disciplines artístiques.

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, considera important plantejar “un projecte global“, en el qual l’educació s’iniciaria de forma conjunta en espais comuns. Posteriorment, els infants s’especialitzarien de forma progressiva en l’àrea que triessin.

El procés per a crear l’Escola Municipal d’Arts està previst que culmini el curs 2026-27. En aquest sentit, Barrera s’ha mostrat convençut que “la nova organització augmentarà la qualitat dels serveis, simplificarà i millorarà el funcionament dels tres centres actuals”. L’espai tindrà un únic equip directiu i cada una de les disciplines artístiques comptarà amb coordinadors.