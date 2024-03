Una persona mor en un incendi d’habitatge a la Pobla de Segur (Pallars Jussà)

Un vehicle dels Bombers de Catalunya

Els Bombers de la Generalitat van treballar, ahir dissabte, en l’extinció d’un incendi d’habitatge unifamiliar al carrer d’Oran de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) on hi va morir una dona. L’avís es va rebre a les 09.11 hores i els Bombers van activar set dotacions: una autoescala, tres camions d’aigua, dos vehicles de comandament i coordinació i un de lleuger.

A l’arribada dels efectius, el foc estava confinat al lavabo de la primera planta. Els Bombers hi van accedir per a sufocar les flames i fer recerca de possibles víctimes. Un cop localitzada la dona a l’interior, van demanar la intervenció d’un binomi de rescat per a procedir a la seva extracció.

A les 10.17 hores van donar per extingit l’incendi, seguidament van revisar la resta de l’habitatge i van procedir a iniciar les tasques de ventilació. Fins al lloc, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar 3 unitats, entre elles, un helicòpter. Van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) a la víctima, sense cap mena d’èxit.

Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació de les causes de l’incendi i de les tasques judicials pertinents.