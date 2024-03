Arrenca la Volta a Catalunya amb grans etapes pirinenques

Imatge d’arxiu de corredors de la Volta a Catalunya transitant per Llívia (voltacatalunya.cat)

Compte enrere per a la propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Aquest proper dilluns, 18 de març, la caravana de la Volta donarà el tret de sortida des de la localitat de Sant Feliu de Guíxols, punt d’inici i final de la 1a etapa, per a finalitzar el diumenge 24 de març, a l’emblemàtic Circuit de Montjuïc de Barcelona. Un recorregut de set etapes que portarà als millors equips i ciclistes de món, per paratges espectaculars de tot el territori català.

La Volta arriba a la seva 103a edició consolidada entre l’elit de les proves ciclistes generant un interès mediàtic a nivell mundial. La prova copsarà tot el protagonisme esportiu, i comptarà amb una cobertura televisiva en directe que podrà seguir-se, com ja és habitual, als cinc continents.

Una cobertura mediàtica de la prova que arribarà a 190 territoris de tot el món gràcies a la difusió de 36 televisions i plataformes digitals i 3 agències de notícies. Com es pot veure en el mapa de difusió televisiva de l’empresa francesa ASO (organitzadora del Tour de França) i responsable de la comercialització dels drets televisius de la prova catalana, la Volta genera un gran impacte mediàtic a nivell mundial.

La Volta Ciclista a Catalunya es posiciona com una de les proves de referència en l’àmbit ciclista professional. El prestigi assolit al llarg dels anys ha fet que, any rere any, els millors ciclistes del món incloguin la prova catalana dins del seu calendari internacional.

Aquest 2024 seran tres les agències internacionals responsables de distribuir les imatges al món. Es tracta de l’AFP TV, l’EVS i l’SNTV. A l’Estat espanyol es podrà seguir la prova per la Televisió de Catalunya (a través del canal Esport 3), RTVE (a través del canal Teledeporte) i per Eurosport. L’interès mediàtic que desperta la Volta permetrà fer-ne un seguiment exhaustiu per televisió gràcies a les dues hores d’emissió en directe, que s’efectuarà de cadascuna de les set etapes de la prova.

A Europa la Volta es podrà seguir a 54 països diferents gràcies a la senyal d’Eurosport. Així mateix la TV2 Sport realitzarà una retransmissió en directe que es podrà seguir a Noruega i Dinamarca.

La presència de la cursa a més a més, arribarà a tots els continents gràcies a les retransmissions diàries d’operadors del prestigi, com Eurosport Asia que distribuirà les imatges a Àsia i Oceania, Claro Sport que emetrà a l’Amèrica Llatina, Supersport al continent Africà, o Abu Dhabi Sports a l’Orient Mitjà. La prova s’emetrà per canals de televisió de la importància de Caracol TV a Colòmbia, Meridiano a Veneçuela, TVC Deportes a Mèxic, la SBS Austràlia, la Jsports al Japó o la NBC als Estats Units.

Després de l’exhibició viscuda en la passada edició entre l’estrella Primoz Roglic i el campió del Món Remco Evenepoel, aquest any encapçala la llista de participants l’astre eslovè Tadej Pogacar. El doble vencedor del Tour de França debutarà a la Volta Ciclista Catalunya 2024. L’acompanyaran guanyadors del Tour de França com Egan Bernal o Geraint Thomas o el nord americà Sepp Kuss, guanyador de la passada edició de la Vuelta a España.

L’interès mediàtic que desperta la Volta Ciclista a Catalunya a nivell internacional queda palès amb aquestes xifres. La prova UCI World Tour referma el seu posicionament dins del calendari professional i esdevé una de les proves ciclistes de referència al mes de març, previ a la celebració del Giro d’Itàlia al maig i el Tour de França al juliol.

Per a consultar les etapes de la Volta a Catalunya, les més espectaculars en territori pirinenc, accedir a l’enllaç aquí.