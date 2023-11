Una parella amb desavinences arriba a les mans a la Massana

Unes manilles (Policia d’Andorra)

El servei de Policia ha detingut aquest passat cap de setmana, a la parròquia de la Massana, un home i una dona, de 41 i 33 anys, respectivament. Per desavinences que no han transcendit “van acabar arribant a les mans” per tal de resoldre de mala manera el conflicte que els enfrontava.

D’aquesta manera, els agents de policia, van procedir a arrestar l’home i la dona com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per haver-se agredit mútuament al seu domicili la matinada de dissabte.