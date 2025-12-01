Una motorista resulta ferida en un accident amb un cotxe a la rotonda de Prada Casadet

Aquest migdia de dilluns, primer de desembre, s’ha registrat un accident de circulació que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a la rotonda de Prada Casadet, a l’avinguda Tarragona, a Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 12:21 hores.
Segons informa el servei de l’ordre, en l’incident viari s’han vist implicats dos vehicles. Es tracta, d’una banda, d’una motocicleta amb matrícula andorrana i, de l’altra, d’un turisme també amb placa del Principat. La conductora de la moto, una dona veïna de les valls, de 70 anys, ha resultat ferida en el sinistre.