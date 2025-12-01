La veu profètica del Cant de la Sibil·la arriba a Encamp gràcies a l’agermanament amb l’Alguer

Gràcies a l’agermanament entre Encamp i l’Alguer, la parròquia es convertirà el proper dilluns, 8 de desembre, en un punt de trobada de la tradició i la cultura nadalenca algueresa, amb dos actes especials que acostaran al públic un dels llegats més emblemàtics del Mediterrani. Els actes s’inclouen dins de la programació de la Fira de Santa Llúcia d’Encamp i tenen com a eix central ‘El Cant de la Sibil·la’, o com és coneix a l’Alguer, ‘Lo Senyal del Judici’. Es tracta d’un cant profètic des del segle XIV es va instaurar a l’Alguer, formant part de la seva història profètica i d’una cultura plena de simbolisme. El cant es representa durant la Nit de Nadal, abans de la Missa del Gall.
El primer acte que acollirà Encamp és la conferència ‘Lo Senyal del Judici, de la paraula a la imatge i al cant. De les profecies antigues fins al Cant de la Sibil·la de l’Alguer’, que anirà a càrrec de l’Associació cultural Arte in Musica i tindrà com a ponents a la Doctora Carmela Mura Monfardino i el Doctor Giuseppe Calaresu. L’activitat està oberta a tothom i es farà a les 11 hores, a l’església de Sant Miquel.
Durant la conferència es relatarà el procés de cristianització de la Sibil·la i la seva integració en els contextos artístics —pictòrics i musicals— cristians, a través d’un viatge musical, narratiu i iconològic que condueix l’espectador al món de la profecia sibil·lina.
L’acte es complementarà a la tarda, a les 17 hores, amb un concert a càrrec de la Coral Polifònica de l’Alguer, que oferirà una representació molt especial del “Cant de la Sibil·la”, a l’església de Santa Eulàlia. L’agrupació està sota la direcció d’Ugo Spanu i compta amb Gabriele Catalano com a sibil·ler, Fabio Frigato a l’orgue, Alessia Sassu al violoncel, Manuele Costantino a la trompeta i Ricardo Collu al tambor. També hi ha els narradors Carmela Mura Monfardino i Giuseppe Calaresu. L’elaboració musical recau sobre Stefano Garau i Ugo Spanu.
Amb aquesta proposta, “el Comú d’Encamp continua apostant per una oferta cultural diversa, enriquidora i arrelada a la història i a la identitat tant de la parròquia com de les viles agermanades”.
Tres dècades dedicades a salvaguardar i valoritzar ‘El Cant de la Sibil·la’
La Coral Polifònica de l’Alguer es va fundar l’any 1976 i fa molts anys que s’encarrega de la interpretació del Senyal del Judici durant la celebració de la Solemnitat de la Nit de Nadal a la catedral de l’Alguer.
L’acte ‘Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la’ forma part també del projecte de tres dècades dedicat a la salvaguarda i la valorització d’aquest tresor del patrimoni immaterial de la humanitat, iniciat l’any 1995 amb l’enregistrament i producció del CD Estudi Polifònic – Del Cant de la Sibil·la a Montserrat.
A més, l’esdeveniment s’ha representat en diversos indrets internacionals: el 2022 va arribar a Barcelona, a la Cripta de la Sagrada Família; el 2023 a Roma, a l’església de Santa Maria dell’Orto; i de nou a Barcelona, a l’església de Santa Maria de Gràcia. També es va representar a Cal·líari, l’any passat, on va rebre un important reconeixement del públic i la crítica, i va consolidar diverses col·laboracions per a promoure aquest valuós patrimoni lingüístic i musical.
Aquestes col·laboracions van culminar amb l’històric esdeveniment El Cant de la Sibil·la a les Catedrals de la Mediterrània, que el gener de 2024 va reunir per primera vegada, en un mateix concert, les interpretacions de Mallorca, Barcelona, València i l’Alguer, a la magnífica catedral de Palma, i que es va tornar a representar el mes passat a l’Alguer.