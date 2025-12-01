Becats dos projectes de l’Alt Pirineu i Aran per a la detecció precoç de trombosi venosa profunda i l’avaluació subcutània de greix

Un projecte per a estudiar la detecció precoç de trombosi venosa profunda en atenció primària al Pallars Sobirà i un altre sobre un estudi pilot per a realitzar ecografia subcutània abdominal, visceral i esteatosi han estat els guanyadors de la segona edició de la convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), finançada per la Diputació de Lleida i promoguda des del Departament de Salut. Aquest dilluns, 1 de desembre, s’ha fet entrega dels dos ajuts en un acte a Tremp.
L’objectiu d’aquesta beca és introduir els professionals de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran en l’àmbit de la recerca a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per tal d’impulsar una recerca biomèdica que arribi i s’adapti a la idiosincràsia pròpia del territori. Els ajuts, que tindran un any de durada, estan dotats amb 5.000 euros cadascun.
El primer projecte premiat té com a objectiu millorar la detecció precoç de la trombosi venosa profunda a l’atenció primària del Pallars Sobirà, mitjançant la implementació d’un protocol clínic de detecció i estudiar la seva viabilitat a la zona. “L’ús d’un protocol específic per a la detecció precoç de la trombosi venosa profunda millorarà la identificació i derivació adequada dels pacients amb sospita clínica”, ha explicat la investigadora Daria Mazzuoli.
El segon projecte becat pretén validar un estudi pilot amb ecografia per a analitzar el greix subcutani a una població del CAP de Tremp. “L’obesitat és una de les principals causes de morbiditat i mortalitat globals per la seva associació amb la diabetis, la dislipèmia i la hipertensió. L’ecografia abdominal és accessible, segura i, amb protocols estandarditzats, fiable per a mesurar gruixos abdominals”, ha exposat l’ivnestigador, Pau Surribas.
En aquesta segona edició dels premis, també s’han presentat els resultats dels dos projectes de la segona edició. L’estudi ESMOLET (Esport, Salut, Medicina, Oportunitat, Learning, Transversal) permetrà incorporar elements de prevenció i seguretat per a minimitzar el nombre i la gravetat dels sinistres en la pràctica de lleure a l’aire lliure. Per la seva part, el segon projecte becat l’any passat ha analitzat els coneixements i actituds relacionats amb l’objecció de consciència i altres tipus d’objeccions front la petició d’eutanàsia.
En l’acte de lliurament de les beques, celebrat avui a Tremp, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, s’ha mostrat satisfet per la tercera edició d’uns premis que “són un incentiu per als professionals i que posen en valor projectes que tenen impacte real sobre la salut de la població.” Benavent ha celebrat, a més, que les beques “mostren la sensibilitat tant de l’IRBLleida com de la Diputació amb el territori, així com el compromís del Departament de Salut amb la millora de l’accés a la recerca lluny dels grans hospitals catalans.”
Per la seva part, el director de l’IRBLleida, Diego Arango, ha destacat “la voluntat i motivació dels professionals del Pirineu per a fer recerca biomèdica en àmbits d’interès propi per a la població de la zona.”
Finalment, la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha subratllat la importància d’acostar la recerca al territori amb iniciatives com la de l’IRBLleida, amb el suport de la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida i la Regió Sanitària. La delegada ha remarcat que “la recerca contribueix a seduir i retenir professionals sanitaris al Pirineu i que els projectes locals permeten treballar amb dades adaptades a les necessitats del territori”.
En aquest sentit, Sílvia Romero ha recordat que la recerca es complementa amb la docència, posant èmfasi en el nou campus UdL-Pirineus i el grau en Infermeria, i que “els premis obtinguts demostren que és possible fer investigació de qualitat a l’Alt Pirineu i Aran, fent la professió sanitària més atractiva”.
Aquest compromís de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran amb la investigació queda recollit en el seu Pla de Salut 2021-2025, que contempla la recerca com una palanca de canvi del sistema de salut i inclou un eix específic encaminat a la recerca i la innovació orientades a fer front a les necessitats de salut i del sistema. A més, a Catalunya la recerca i la innovació s’emmarquen dins del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS), en què la recerca i la innovació es plantegen com a motors de transformació que aporten solucions als problemes de salut de les persones per mitjà de la integració i la generació de coneixement.