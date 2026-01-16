Una motorista ferida en un sinistre al carrer Prat de la Creu

Aquesta tarda de divendres, 16 de gener, s’ha produït un accident de circulació en un punt cèntric de la xarxa viària del país, el qual, s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a l’altura del número 24 del carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 16:50 hores d’avui.
Segons informa el mateix servei de l’ordre, l’incident viari ha tingut a dos vehicles involucrats. Es tracta, per una banda, d’un turisme amb matrícula espanyola i, de l’altra, d’una motocicleta amb placa del Principat d’Andorra. A conseqüència del sinistre, la conductora de la moto, una dona de 31 anys, ha resultat ferida.