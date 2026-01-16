Comença la segona part de les Andbank GSeries amb la G3

Segon cap de setmana consecutiu de competició al Circuit Andorra – Pas de la Casa amb la tercera prova puntuable per a les Andbank GSeries 2025-2026. Després de les circumstàncies excepcionals que van motivar la disputa de la G2 el passat diumenge, el campionat reprèn el seu esquema habitual, amb un programa-horari focalitzat en la seva totalitat a la tarda-nit del dissabte.
Un cop creuat l’equador del calendari, la G3 marca l’inici de la segona meitat de les Andbank GSeries, en què Nil Solans s’està postulant com a ferm candidat a retrobar-se amb l’èxit amb els Giand. El campió del Júnior WRC 2017, flamant vencedor a finals de desembre de la G1, encapçala la classificació general, seguit per Raül Ferrer, que ve d’aconseguir el cap de setmana passat el seu primer triomf a la classe reina.
El bicampió de les dues últimes edicions celebrades del Clio Ice Trophy, Antonio Otero, va estrenar també fa uns dies el seu caseller de victòries a la nova categoria Rally3, que ha passat a comandar ara amb una de les unitats de l’equip que dirigeix, Puzzle Motor.
Entre els Kartcross, el pilot oficial de Hyundai Motorsport, Mikel Azcona, assumeix aquest cap de setmana el liderat de la classificació, com a conseqüència del seu recent triomf a la G2; el primer que suma al seu historial esportiu competint amb un vehicle d’aquestes característiques, i sobre una superfície completament desconeguda.
Per la seva banda, Juan Antonio Conesa, flamant vencedor de les dues primeres cites puntuables per a les Andbank GSeries 2025-2026, encara la segona part del campionat establert al capdavant de la categoria Side by Side, i amb la condició de màxim favorit al títol, a esperes del que passi a les dues proves finals.