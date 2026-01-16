Estruga primer, Calvo segon i Piccino quarta a l’eslàlom CIT nocturn de Font Romeu

Dijous al vespre es va disputar a Font Romeu (França) l’eslàlom CIT nocturn, primer dels quatre previstos fins el diumenge. En homes es va imposar Pirmin Estruga, amb Àlvar Calvo segon. Estruga va ser el guanyador amb un temps d’1.42.11 i 42.36 punts FIS, a prop dels seus actuals 39.95, mentre que Calvo va acabar segon amb +0.10, amb 43.07 punts, també molt a prop de la seva puntuació actual de 41.01. Tercer va ser el francès Paul Prades a 0.62.
En quarta posició va finalitzar Pere Cornella, a 0.65 i amb 47.01 punts FIS, millorant els seus 53.28 actuals, mentre que Max Black va ser 6è amb +1.63. També al top10 va finalitzar Jan Visa, 8è a 2.43.
Pel que fa a la resta d’esquiadors de l’EEBE U19, Marcel Pérez va ser 24è, Èric Guimerà 29è, Àlex Comellas 32è. També van acabar els andorrans Carlos Salinas, que va ser 21è i Gili Raül 56è. No van finalitzar Marc Fernández, Maià Font, Èric Mitjana, a més dels també andorrans Marc Delgado, Antoni Bea i Sergi Puigdemasa.
En categoria femenina, Ainhoa Piccino va ser quarta, a 3.99 de la guanyadora, la francesa Zoe Douat (1.42.49), mentre que segona va ser la portuguesa Vanina Guerillot amb +2.19, i tercera la també francesa Emily Owen amb +2.53. Piccino, per la seva part, va marcar 72.53 punts FIS, sense arribar als seus actuals 69.94.
No van poder finalitzar la cursa Isabella Pérez, de l’EEBE U19, i la també andorrana Marta Torres.