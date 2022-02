Un home ha resultat ferit aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit a Encamp. Els fets s’han produït a la carretera general número 2, al punt quilomètric 3,950, Valira Nova, a Encamp.

La policia ha rebut l’avís a les 18:21 hores per un accident per abast amb quatre turismes implicats un turisme honda civic (POR), i tres vehicles estacionats, opel combo (AND), seat ibiza (ESP) i renault megane (AND).

El passatger de l’honda, home de 24 anys, ha resulta ferit.