El Ball de l’Ossa ha aixecat un aplaudiment unànime de “no a la guerra” davant del conflicte a Ucraïna

El Ball de l’Ossa ha aixecat un aplaudiment unànime del públic assistent de “no a la guerra” davant del conflicte d’Ucraïna en un dels esquetxos preparats per part de la Comissió de Festes que de manera molt punyent i respectuosa ha sabut incorporar aquest tema de rabiosa actualitat en la tradicional representació que ha aplegat molts espectadors.

El Ball de l’Ossa, que enguany ha recuperat pràcticament el format habitual a l’aparcament de Prat de l’Areny (encara calia presentar certificat COVID a l’entrada) ha sabut mantenir l’essència d’antuvi incorporant molts temes d’actualitat enmig dels diàlegs tradicionals i han pres protagonistes els dallaires internacionals, Gerard Piqué, l’interventor comunal o el mateix Carnestoltes d’Ordino, han estat protagonistes d’alguns dels esquetxos amb un concurs de bufetades o de globus.

Els “homenatges” han estat extensos, els cònsols, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, han tingut el seu moment destacat, fins i tot la cònsol major ha col·laborat esclafant ous sense compassió entre els dallaires. El moment àlgid ha estat amb l’entrega al Cap de Govern, Xavier Espot, d’una reproducció del cartell de Carnaval d’enguany, una aquarel·la de l’encampadana Àstrid Janer, que ha assistit a l’acte acompanyat de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

El conseller d’higiene, Medi ambient i Agricultura, André Riba i el de Cultura i Afers Socials, David Cruz, també han sigut objecte de la farsa encampadana, i han rebut una pala de treure neu i una bata d’infermer. Tots ells han rebut amb simpatia ser l’objecte de les crítiques.

La mateixa Comissió ha tingut també un detall especial per un dels actors, el que representa el personatge de la Fregona, ja que avui era el seu aniversari, i ha rebut el mateix tracte que ella pràctica amb els dallaires i, per tant, li han esclafat el mateix pastís d’aniversari en tota la cara.

Raül Fernàndez, membre de la Comissió de Festes i qui ha representat al “cap dels dallaires”, ha expressat la seva satisfacció “molt content i molt orgullós de la feina que hem fet i de l’esforç” que hi ha al darrere de l’organització del Carnaval. I ha desitjat que “esperem que tot el poble hagi gaudit tant com nosaltres“. Fernàndez, visiblement emocionat, perquè és el seu darrer any com a membre de la Comissió de Festes, després de més de quinze anys, ha recordat que “tot es fa amb bona fe i de manera sana, fins i tot ens en riem de nosaltres mateixos”.

El Ball de l’Ossa està inclòs a l’inventari general del patrimoni cultural del Govern d’Andorra com a bé immaterial, i segueix el camí per intentar que sigui considerat també Patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, conjuntament amb Ordino i tres ciutats franceses de l’Alt Vallespir: Arles, Prats de Molló i la Presta i Sant Llorenç de Cerdans amb una candidatura impulsada també pel Govern d’Andorra, i s’ha recordat durant la representació d’avui, com un motiu d’orgull.

Els actes del carnaval continuen fins dimecres

Dimarts a les 19 h serà el torn de la despenjada del Rei Carnestoltes que es farà a la plaça del Consell General i posteriorment se li farà l’operació a la Sala de Congressos per intentar salvar-li la vida. En aquesta ocasió es comptarà amb un espectacle conjunt amb l’humorista Toni Moog, conegut pels seus monòlegs a Paramont Comedy, i que tindrà lloc a les 22:30 h.

Dimecres es tancaran els actes de Carnaval a les 20 h del vespre quan es llegiran les últimes voluntats del Rei Carnestoltes i es procedirà al seu enterrament. Per finalitzar la festa hi haurà la sardinada popular i els focs artificials.

Dimarts i dimecres es podrà gaudir de la projecció dels millors curts de cinema d’animació provinents del prestigiós Festival de Cinema d’Animació d’Annecy, una col·laboració amb l’ambaixada de França a Andorra. Dimarts a les 12 h del matí, serà per a públic infantil I dimecres a les 17 h de la tarda per a joves I adults.