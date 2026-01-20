Els socialdemòcrates tramiten una reserva d’esmena per a impulsar una llei d’habitatge assequible

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha tramitat una reserva d’esmena al projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible amb l’objectiu d’encomanar al Govern l’elaboració d’una llei que reguli l’habitatge a preu assequible, tant de lloguer com de compra. Mitjançant aquesta reserva d’esmena, el GPS demana que el Govern aprovi, en un termini màxim de sis mesos, una normativa específica que permeti garantir l’accés a un habitatge digne i assequible, una de les principals preocupacions actuals de la ciutadania.
Cal recordar que aquesta proposta ja va ser presentada en el seu moment com una esmena d’addició durant la tramitació del projecte de llei, però no va ser acceptada. Davant aquesta situació, el grup parlamentari socialdemòcrata ha optat per a mantenir-la viva a través d’una reserva d’esmena, amb la voluntat que pugui ser debatuda durant la pròxima sessió del Consell General, prevista per al dijous 22 de gener.
El GPS reitera així el seu “compromís amb polítiques públiques valentes en matèria d’habitatge que donin resposta a les necessitats reals de la població i contribueixin a garantir la cohesió social i el dret a un habitatge digne”.