Una dona de 78 anys és atropellada per un autobús a Escaldes

Poc abans d’aquest migdia de dimarts, 14 d’octubre, s’ha produït un atropellament al carrer Prat Gran de la parròquia d’Escaldes-Engordany. El servei de l’ordre ha rebut l’avís que l’alertava del succés a les 11:29 hores. El Cos de Policia no ha donat massa detalls sobre l’accident, però sí ha informat que la persona que ha estat atropellada és una dona d’avançada edat.
També se sap que la víctima és una veïna del Principat d’Andorra, de setanta-vuit anys, la qual ha resultat ferida en ser atropellada per un vehicle gran, concretament un autobús amb matrícula andorrana.