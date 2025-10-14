Andorra la Vella: DA trasllada la preocupació de la gent gran per l’ús més reduït que podran fer de la Casa Pairal

“La gent gran de la parròquia s’havia fet seu l’espai de la plaça del Poble, ara estan en un subterrani -de manera provisional- i estan molt preocupats amb com quedarà la nova Casa Pairal“. Són paraules del conseller de Demòcrates d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, que ha traslladat en la sessió del Consell de Comú d’aquest dimarts la “preocupació” expressada pel col·lectiu de la gent gran pel que fa a les noves dependències de la Casa Pairal, la qual retornarà a la plaça del Poble quan finalitzin les obres. La majoria ha reconegut que l’empresa que ha guanyat la concessió hi ubicarà un restaurant, de manera que els padrins hauran de marxar de la Casa Pairal entre les 13 i les 15:30 hores.
Malgrat que, ja abans, la Casa Pairal tancava al migdia, Canturri ha posat sobre la taula que “serà difícil fer conviure un lloc de restauració amb la Casa Pairal“. Ha concretat que, malgrat que el servei de dinars del restaurant sigui de les 13 a les 15:30 hores, s’anirà més enllà, tenint en compte que s’ha de preparar prèviament la sala i els àpats, i després s’ha de netejar perquè els padrins la trobin en condicions òptimes. Es necessita temps abans i després, i “això vol dir que la gent gran és probable que hagi de marxar almenys a les 12:30 hores i no podrà a entrar fins a les 16:30-17 hores“, ha lamentat Canturri. Així mateix, també els padrins han traslladat a DA la preocupació per “l’allargament de les obres” i perquè “no se senten ben informats” per la corporació, ha afegit la consellera de DA, Rosa Maria Sabaté.
Aquesta ha estat una pregunta entrada per l’oposició en la sessió de Consell de Comú. No ha estat l’única, també han demanat per les filtracions d’aigua que pateix la renovada plaça del Poble. El cònsol Sergi González ha reconegut que l’obra no està acabada i que, de moment, no s’ha pogut acabar del tot amb les filtracions, el qual va ser un dels motius per a fer la inversió per a renovar la plaça. Canturri s’ha mostrat sorprès amb el fet que les obres estiguin en curs, tenint en compte que hi va haver una inauguració durant la Festa Major d’Andorra la Vella, a principis d’agost. També ha explicat que el Centre de Congressos i l’aparcament Vinyes estan patint les conseqüències de les filtracions. “Esperem que se solucioni, tenint en compte el que hem pagat per la plaça del Poble“, ha manifestat, tot avisant que controlaran que així sigui.
Finalment, els consellers de DA han votat favorablement al conveni de cessió amb la propietat de l’edifici situat entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Roureda de Sansa, per a incorporar-lo al programa Reviu i oferir pisos per a la gent gran. “El nostre vot és favorable, com sempre, en tots els projectes que tinguin a veure amb l’habitatge, i més si és bo per als padrins“, ha expressat Canturri.