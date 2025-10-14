Detingut per amenaçar una veïna amb un ganivet i un pal

La Policia ha detingut, aquest dimarts, a Andorra la Vella, un home de 73 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, per amenaces, i contra la funció pública. Els fets han tingut lloc al matí quan una veïna del barri ha anat a visitar una dona de 87 anys i en situació vulnerable al seu domicili de la capital. En el moment en què ha volgut entrar al pis, l’home amb qui conviu la dona de 87 anys ha fet fora la veïna, l’ha amenaçat des de la porta esgrimint un ganivet i un pal i s’ha tancat per dins.
La veïna ha donat l’avís a la Policia, preocupada per la dona, que es trobava a l’interior. Els agents s’hi han desplaçat immediatament i, com l’home ha fet cas omís de les indicacions dels policies i no obria, hi ha hagut d’intervenir el GIPA, que ha accedit al domicili per la força, l’ha neutralitzat i l’ha detingut. L’home no hi ha oposat cap resistència.
Dos detinguts per donar positiu en alcoholèmia
Per altra banda i en un altre ordre de delictes, la matinada d’aquest dimarts, la Policia també ha arrestat dos conductors de 52 i 22 anys, a Andorra la Vella i Encamp, amb taxes d’alcoholèmia d’1,06 i 1,16 respectivament.