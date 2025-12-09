Obligatorietat d’usar mascareta en centres sanitaris i residencials catalans per l’alt nivell d’infeccions respiratòries

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest una resolució que fa obligatori l’ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris, així com en residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat. Aquesta decisió es pren davant l’augment molt notable de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya.
On és obligatori portar mascareta?
A partir de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les persones a partir de 6 anys estaran obligades a portar mascareta quan es trobin a:
- Centres d’atenció primària (CAP)
- Centres d’atenció hospitalària
- Centres d’atenció intermèdia
- Centres d’atenció a la salut mental
- Residències de gent gran
- Centres residencials per a persones amb discapacitat
La mesura afecta persones treballadores, pacients i visitants.
Les persones ingressades no hauran de portar mascareta quan siguin dins de la seva habitació.
Qui està exempt de portar mascareta?
No s’exigirà la mascareta en els casos següents:
- Persones amb malalties o dificultats respiratòries que es puguin agreujar amb l’ús de mascareta
- Persones que, per la seva discapacitat o dependència, no puguin treure-se-la de manera autònoma
- Situacions en què la mascareta sigui incompatible amb la naturalesa de l’activitat (segons criteri sanitari)
Com s’ha de portar la mascareta?
La Resolució recorda que l’ús ha de ser adequat: la mascareta s’ha d’ajustar bé a la cara: ha de cobrir el nas, la boca i la barbeta.
Vigència de la mesura
La mesura tindrà una vigència de 15 dies naturals a comptar des de la data de publicació al DOGC.
Per què s’aplica aquesta mesura?
La mesura s’adopta arran de la situació epidemiològica actual: la incidència de la grip i d’altres infeccions respiratòries ha assolit nivells molt alts, amb un increment del 50% de casos en només una setmana.
Durant la setmana del 1 al 7 de desembre, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes va ser de 1.115 casos per 100.000 habitants, equivalent a uns 90.000 casos setmanals.
La incidència estimada de la grip es manté en ascens des de fa sis setmanes, superant actualment el nivell molt alt de transmissió. Concretament, la incidència estimada de grip es de 418 casos per 100.000 habitants.
A més, aquest hivern, la grip s’ha avançat quatre setmanes respecte temporades anteriors i predomina la circulació del subtipus A(H3N2) variant K, que podria generar una resposta immunològica menor.
Les infeccions respiratòries tenen un impacte especial en persones grans i col·lectius vulnerables, i en períodes de màxima incidència poden comprometre la capacitat de resposta del sistema sanitari. Els ingressos hospitalaris ja superen el pic de la temporada 2022-2023, i, previsiblement, amb la tendència actual, superaran també els de les temporades gripals del 2023-24 i 2024-25.
Per aquest motiu, el Govern reforça les mesures de prevenció i contenció, amb l’objectiu de protegir especialment les persones més vulnerables i contribuir a un entorn més segur per a tothom en els centres sanitaris i residències.