Una denúncia per agressió sexual fa activar el codi lila al Centre Penitenciari

La direcció del Centre Penitenciari va activar aquest passat cap de setmana el codi lila davant la denúncia d’una interna d’haver patit una agressió sexual per part d’un funcionari. Seguint els protocols, es va informar la Policia, la Fiscalia i la Batllia de la situació i la reclusa va ser traslladada a l’Hospital de Meritxell, segons informa aquest dilluns AndorraDifusió.
Després dels presumptes fets es va formalitzar la denúncia davant la Policia que, ara, està investigant el cas. Com a mesura de prevenció, la direcció de la presó ha prohibit al funcionari que entri en contacte amb la interna, que està empresonada en règim de semillibertat.