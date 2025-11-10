La importació de carburants baixa prop d’un 8% a l’octubre

La importació de carburants durant el mes d’octubre de 2025 ha estat de 14,71 milions de litres, fet que suposa una variació negativa del -7,9% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Respecte al setembre d’enguany, la variació mensual és del +25,0%. De gener a octubre de 2025, la importació dels carburants ha estat de 134,75 milions de litres, el que representa una variació percentual del -0,7%, en contraposició al mateix període de l’any 2024.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 162,19 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa de l’1,4% respecte als 164,45 milions de litres importats durant el mateix període anterior.