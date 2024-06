Una delegació del Consell General participa en la sessió d’estiu de l’APCE

Berna Coma a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (Consell General)

Aquesta setmana ha tingut lloc a Estrasburg (França) la sessió plenària d’estiu de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que ha comptat amb la participació de la delegació del Consell General formada per Berna Coma, presidenta; Cerni Escalé, membre titular, i Susanna Vela i Salomó Benchlluch com a membres suplents.

En aquesta sessió, s’ha escollit en segona votació, i amb el suport de la delegació andorrana, el suís Alain Berset com a nou secretari general de l’APCE. Berset és un polític amb dilatada experiència al seu país on ha estat parlamentari de 2003 a 2011 i membre del Govern suís de 2012 a 2023.

Al llarg d’aquests dies, l’APCE també ha elegit els representants del Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Àustria, Finlàndia i Sèrbia per un mandat de nou anys segons estableix l’article 23 del Conveni Europeu de Drets Humans. Aquesta votació va comptar amb Cerni Escalé com a vocal en la mesa electoral per a supervisar el procés de votació.

Pel que fa a la situació d’Andorra, l’Assemblea va aprovar per assentiment rebutjar la terna presentada pel Govern d’Andorra, seguint les recomanacions de la Comissió Permanent de l’APCE per no complir plenament amb l’article 21 del Conveni Europeu de Drets Humans i ha acordat sol·licitar al Principat d’Andorra que presenti una nova terna.

Pel que fa als debats amb participació de la delegació andorrana, Berna Coma i Cerni Escalé han participat en els referents al reforç de la democràcia a través dels processos participatius i de com aplicar una perspectiva del jovent en els treballs de l’APCE.

En el seu discurs, Berna Coma, ha il·lustrat diverses iniciatives que Andorra ha implementat per a aproximar la política als ciutadans, com ara els pressupostos participatius, els grups de discussió (coneguts com a “Visura ciutadana”), les seccions joves dels partits polítics, la celebració anual del Consell General dels Joves i el projecte Consell Obert del Consell General. En l’àmbit internacional, ha ressaltat que ha estat Andorra la impulsora de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE-PA, amb l’objectiu de fomentar la participació dels joves en la presa de decisions polítiques i de reduir la bretxa entre política i ciutadans.

Per la seva banda, en la seva intervenció Cerni Escalé ha subratllat la importància de la participació ciutadana contínua com a part essencial del dret a la participació política. També ha assenyalat el dèficit democràtic actual de les institucions, ressaltant la creixent desconnexió amb els ciutadans i l’increment de l’autoritarisme a Europa. Per últim, ha emfasitzat la importància de la deliberació oberta de les institucions amb els ciutadans en els moments adequats, subratllant que aquest tipus de participació genera intel·ligència col·lectiva i millora la resolució de problemes.





Berna Coma presideix el debat de modificació del Reglament de l’Assemblea

La consellera general Berna Coma, que també és vicepresidenta de l’APCE, ha presidit en aquesta sessió plenària el debat sobre la modificació del Reglament de l’Assemblea. Segons la resolució adoptada i basada en l’informe de Ingjerd Schie Schou (Noruega), aquestes modificacions afecten principalment el procediment d’examen de les esmenes en sessió plenària; el temps de paraula dels ponents en sessió plenària; la notificació de les suplències; la reducció del llindar per a la formació d’un grup polític; el quòrum mínim en les comissions; el termini del qual disposa la Comissió de seguiment per a elaborar un informe d’examen periòdic i la supressió de l’informe explicatiu per als procediments d’urgència.





Actes del 75è aniversari del Consell d’Europa

L’Assemblea Parlamentària ha commemorat el 75è aniversari del Consell d’Europa amb un acte en què Wolfgang Sobotka, president del Consell Nacional d’Àustria, ha dirigit l’Himne a l’Alegria, tot destacant les més de 200 convencions del Consell com a base per a la convivència pacífica a Europa. Sobotka, en el seu discurs, va subratllar la necessitat de defensar la pau. D’altra banda, Theodoros Rousopoulos, president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, ha recordat la història de l’himne europeu, adoptat el 1972 a partir d’una proposta de l’APCE.





Premi Vigdís per l’empoderament de les dones

L’ONG grega Centre de Dones Irida ha estat guardonada amb el Premi Vígdis dotat amb 60.000 euros pel seu treball en l’apoderament de dones en situació de pobresa, exclusió social i violència de gènere. Aquest guardó, atorgat per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i el Govern islandès, porta el nom de l’expresidenta d’Islàndia, Vigdís Finnbogadóttir. El Centre de Dones Irida va destacar per la seva tasca durant la crisi migratòria de 2016, oferint suport d’emergència i espais segurs per a dones i nens de més de 50 països.





La Flama Olímpica entra per primer cop en una seu parlamentària

Per primera vegada en la història la Flama Olímpica ha entrat en una seu parlamentària. Aquest privilegi l’ha tingut l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a Estrasburg que aquest dimecres a la tarda ha vist passar pel seu hemicicle la Flama Olímpica en el seu camí cap a París que aquest estiu organitza els Jocs Olímpics.