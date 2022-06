Una campanya convida a descobrir els paisatges i el patrimoni cultural d’Andorra

El departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra llança aquest estiu la campanya ‘Coneix casa teva’ amb l’objectiu de fomentar una descoberta activa del patrimoni cultural i natural per part de la ciutadania, de manera que els ciutadans mirin amb uns altres ulls el seu entorn i s’impliquin en la valorització del patrimoni.

La campanya s’iniciarà el proper divendres 17 de juny amb la presentació del document audiovisual ‘Coneix casa teva’ i la publicació a la pàgina web del Ministeri de Cultura (www.cultura.ad/coneixcasateva) de les bases de participació en aquest projecte de difusió del patrimoni.

Al llarg de la història han canviat els materials de les construccions, la distribució dels habitatges i la vida familiar. Tot l’entorn del país –cases, ponts, prats, esglésies, estructures de pedra seca, objectes, etcètera– explica com vivia la gent en moments diferents, quines tècniques utilitzaven i com gestionaven els seus recursos i el seu temps. Així, la història ens parla d’experiències diferents i també de valors compartits; ens fa entendre com s’ha arribat fins a l’actualitat, i permet projectar el futur.

L’audiovisual ‘Coneix casa teva’ és un espot documental (2’40”) que explica el patrimoni com a testimoni de la relació, canviant al llarg de la història, entre l’activitat humana i l’entorn natural –en el cas d’Andorra, les muntanyes i els fons de vall. ‘Coneix casa teva’ es projectarà als Cinemes Illa Carlemany del 17 al 23 de juny i, a més, es podrà trobar a la pàgina web www.cultura.ad/coneixcasateva.

Pel que fa a la campanya de participació, el departament de Patrimoni Cultural fa una crida a la ciutadania per tal d’aprofitar l’estiu per descobrir, o redescobrir, els paisatges i el patrimoni cultural d’Andorra. D’aquesta manera, se’ls anima a sortir i realitzar un clip audiovisual de 30 segons de durada on mostrin el seu racó preferit del país o bé aquell paisatge o element arquitectònic que acabin de descobrir.

Aquests clips s’hauran de compartir a la xarxa social Instagram, amb les etiquetes @patrimoniculturalandorra, #patrimoniandorra i #coneixcasateva, o bé enviar-los a l’adreça electrònica: coneixcasateva@gmail.com.

El departament de Patrimoni Cultural farà periòdicament difusió d’una selecció dels vídeos rebuts a través dels seus perfils a Instagram (@patrimoniculturalandorra) i Facebook (@patrimoniculturaldandorra) i, entre el 17 de juny i el 31 d’agost, sortejarà cada quinze dies entrades i marxandatge dels Museus i Monuments d’Andorra.