El projecte Caldes, una intervenció que parla de l’origen i l’abundància d’Escaldes-Engordany

Javier Balmaseda i el seu equip han presentat aquest dijous el projecte L’aigua i la forma, obra guanyadora del concurs Caldes. L’actuació té per objectiu convertir la zona històrica d’Escaldes en un pol turístic a través d’una intervenció artística i urbanística que pren l’aigua com a element generador i conformador de la parròquia. Tal com ha explicat Balmaseda, el projecte tracta l’aigua com un element d’identitat mentre que els tubs són portadors d’aquesta.

Així ha recordat que el termalisme va propiciar el desenvolupament econòmic d’Escaldes-Engordany. És per això que situa l’inici del recorregut a la placeta del Madriu, on hi ubica una escultura-font inspirada en l’estètica de principis del segle XX, quan es va començar a explotar l’aigua termal. “És l’origen, l’essència d’on surt l’abundància d’Escaldes. És per això que les banyeres (de la font) sobreïxen aigua i des d’aquí es desenvolupa tota l’obra cap a l’infinit”, ha explicat l’autor.

A través del vehicle conductor que és l’aigua, l’obra s’expandeix pels espais urbans mitjançant el paviment i conformant el mobiliari urbà (com són els bancs i fanals). En aquest sentit, es permeabilitza l’espai on s’intervindrà, alliberant tota la part baixa de l’Espai Caldes i eliminant la passarel·la que travessa el riu, ampliant la placeta del Madriu, i allargament el paviment de les dues places a banda i banda de l’avinguda Carlemany, pacificant la zona.

El projecte també inclou les aixetes de bronze que captaran aigua del riu per tornar-la a aquest, unes aixetes amb aigua de boca i el safareig, amb unes cascades. També hi haurà les basses d’aigua calenta amb les quals els visitants podran interactuar, i es farà més accessible el roc del Metge així com la zona dels horts d’en Sucarana. A més, durant la nit, qui acompanyarà el visitant del pont d’Engordany fins al pont de la Tosca i la placeta del Madriu serà la il·luminació dels diferents elements.

A l’hora d’elaborar el projecte s’ha vetllat perquè la intervenció requereixi el mínim manteniment i garanteixi la màxima eficiència. Per això s’ha previst instal·lar una simple canalització que agafi i torni l’aigua al riu per gravetat.

Tot plegat ha de permetre “recuperar l’esperit que en algun moment va tenir el nucli antic”, ha declarat Balmaseda. La intenció és començar les obres al setembre i la durada serà de poc més d’un any. Ara s’està a l’espera de les ofertes per concretar el cost dels treballs.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que es tracta d’un projecte nacional. “Creiem en el triangle format per Caldea, el Madriu i Caldes”, ha afirmat i ha afegit que la vocació és que la intervenció “sigui una imatge d’Escaldes-Engordany i del país, i que atragui visitants”.