Una baralla familiar acaba amb una detinguda i lesions que requereixen punts de sutura

Una baralla familiar ha acabat aquesta nit de diumenge amb una dona detinguda i una altra amb ferides que han requerit punts de sutura. La Policia ha estat requerida a les 23:00 hores a Escaldes-Engordany, per una baralla entre tres dones a la via pública, on segons sembla la persona detinguda hauria donat un parell de cops de peus a una de les dones i una empenta a l’altra que endemés té una ferida oberta a la barbeta. Els agents interventors determinen que les tres interessades tenen un parentesc (tieta i cosina de la interessada), i que prèviament havien tingut una disputa en el domicili de les agredides, i on la detinguda li hauria llençat a una ampolla de vidre a la cara de la seva cosina, que li hauria produït la lesió ans esmentada, i que ha requerit punts de sutura. S’ha detingut una dona de 36 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física.

Aquesta és una de les 24 detencions que ha realitzat la Policia entre el 29 de juny i el 5 de juliol. Tres han estat per presumptes delictes contra la salut pública, el passat 1 de juliol en el marc d’una operació que va comportar el segrest de 55 grams de cocaïna i 26 de pasta de cocaïna; 10 contra la seguretat del trànsit, per conduir sota els efectes de l’alcohol (sis d’aquestes s’han produït en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia) i 11 per altres delictes, una d’elles la ja explicada en el primer paràgraf.

Una de les primeres detencions de la setmana també va ser per un presumpte delicte contra la integritat física i moral. La víctima denuncia que degut a una discussió laboral, el detingut, un home de 55 anys, li dona un fort cop de cap al rostre, i li produeix la fractura dels ossos propis del nas. La detenció es va produir el dia 30 de juny a les 22.15 hores a Andorra la Vella.

El dia 1 de juliol es va detenir una dona de 47 anys com a presumpte autora d’un delicte contra el tràfic jurídic en presentar prop de la oficina d’immigració una demanda d’autorització de treball, on per acreditar l’experiència professional, adjunta un certificats laborals falsificats.

Més tard, a les 15:40 hores a Encamp, es va detenir un home de 36 anys com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, la seguretat col·lectiva i patrimoni. Es van requerir els serveis policials per la sostracció d’un turisme Seat Ibiza (AND) a l’aparcament de Grau Roig. L’interessat va sortir del lloc direcció Encamp, i conduint de forma temerària, realitza almenys un avançament amb risc de col·lisió frontal contra un usuari de la via. Posteriorment l’interessat en veure la presencia policial, s’introdueix de forma precipitada en un aparcament públic d’Encamp, i trenca la barrera d’accés, lloc on posteriorment els components d’una patrulla policial l’intercepten tot i haver desobeït reiteradament les ordres d’aturar-se. Se li troba en la seva possessió una altra clau de vehicle, que posteriorment es determina que és la d’un turisme Peugeot Partner (FR) que es troba estacionat a la vila del Pas de la Casa, i que el detingut hauria sostret a la vila d’Ax les Thermes, i que la Gendarmeria va comunicar a la policia andorrana a primera hora del matí.

El dia 2 de juliol a les 03:21 hores a Encamp, la Policia va detenir 4 homes (20, dos de 21 i 23 anys respectivament) i 1 dona (20 anys), com a presumptes autors d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. Es van requerir els serveis policials ja que hi havia un home que s’introduïa en domicili particular per la porta d’un balcó, prèviament s’havia enfilat a la terrassa del primer pis i posteriorment, ajudant-se d’una canonada que escala, va pujar fins el segon pis. La patrulla quan arriba sobre lloc, controla a l’interior de l’immoble les cinc persones detingudes, que donen una explicació incoherent i que es determina que no tenien l’autorització de la inquilina del pis per entrar en el mateix.

El dia 4 a les 02:05 hores a Encamp, es deté un home de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i l’honor. La Policia efectua el control de l’interessat ja que se li veu efectuar una maniobra estranya amb les mans (com d’amagar alguna cosa). Des del primer moment aquest té una actitud, agressiva, grollera i despectiva envers els agents interventors, tot i proferir amenaces i injuries envers els interessats.

Finalment, el dia 5 les 19:30 a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir un home no resident de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’interessat és controlat de sortida al Principat, i s’identifica amb un passaport i un document nacional d’identitat lituans falsificats.