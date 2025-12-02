Cuen i Teixeira debuten als 400 estils en l’inici de l’Europeu de piscina curta

Kevin Teixeira i Biel Cuen (FAN)
La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha encetat aquest dimarts la seva participació al Campionat d’Europa de piscina curta de Lublin (Polònia) amb la presència dels nedadors del Principat Biel Cuen i Kevin Teixeira en la prova dels 400 metres estils. Cuen ha signat un temps de 3:52.58, que l’ha situat en la 52a posició de la classificació general. Per la seva part, Teixeira ha completat la distància amb un registre de 3:54.39, finalitzant en la 55a posició. Tots dos nedadors han mantingut un ritme regular en una cursa de gran exigència tècnica i física que ha reunit els millors especialistes europeus.

La participació de la natació andorrana continuarà aquest dimecres quan, Cuen i Teixeira, tornaran a competir, aquest cop en els 200 metres estils, on han quedat inscrits a la mateixa sèrie. La prova està prevista per a les 10.26 hores.

