Cartell del programa de la diada de Sant Jaume dels Cortals (Comú d’Encamp)

Aquest dilluns, dia 1 de maig, Sant Jaume dels Cortals, a la parròquia d’Encamp, obre les portes per a celebrar la seva diada que enguany, a més de la missa i el tradicional aperitiu i ballada de sardanes, també inclourà en el programa una fideuà popular organitzada per la Comissió de Festes a l’alberg de la Baronia i un concert amb el grup Rumband.

La celebració començarà a les 12 hores amb la missa solemne a l’interior de l’església. Un cop finalitzi l’eucaristia, a l’exterior, durant l’audició i ballada de sardanes, tindrà lloc l’aperitiu per a tothom.





Dinar popular a l’alberg de la baronia

A les 14 hores, a l’alberg de la Baronia, hi haurà el dinar popular organitzat per la Comissió de Festes. El dinar serà fideuà, apta també per a celíacs, i tot i que el dinar és gratuït era obligatori reservar els tiquets. Després del dinar, al mateix alberg de la Baronia, hi haurà un concert de rumba amb el grup andorrà Rumband, amb un ampli repertori, des dels clàssics fins a cançons actuals i, fins i tot, pròpies del grup.





Servei de bus gratuït

El comú d’Encamp posa a disposició el servei de bus llançadora gratuït des del centre d’Encamp, amb sortida des de la parada de davant de l’edifici Rosaleda, a partir de les 11:15 i fins a les 12:45 hores per a pujar fins als Cortals.

Posteriorment el servei de bus es realitzarà des de la sortida de l’església de Sant Jaume dels Cortals fins a l’alberg de la Baronia, o bé fins al centre d’Encamp, amb el mateix format. La darrera baixada serà a les 18 hores des de l’alberg de la Baronia fins al centre d’Encamp.

No és necessari reservar per al servei de bus, ja que és un servei en mode llançadora i s’anirà cobrint les places per ordre d’arribada.





Sant Jaume dels Cortals

L’Església de Sant Jaume dels Cortals, inaugurada el 1999, està ubicada al Bosc de les Llaus, a la Vall dels Cortals, i està integrada perfectament dins del paisatge. Una de les curiositats de la capella és que té el campanar a uns 20 metres de distància. Tanmateix, a pocs metres es troba el mirador del Bosc de les Llaus, des d’on es pot gaudir d’una espectacular vista de la vall d’Encamp.