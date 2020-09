Un total de 837 escolars participen en la recollida de residus en el ‘Clean Up Day’

Les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, juntament amb el conseller de comú d’Encamp, Xavier Benedicte, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, han acompanyat aquest matí als alumnes de l’Escola andorrana de maternal i primera ensenyança i de l’Escola francesa del Pas de la Casa en l’acció de recollida i neteja d’espais naturals que s’ha dut a terme al voltant del riu del poble encampadà. L’acció s’emmarca dins de la campanya europea ‘Clean Up Day’ i és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.

“La iniciativa permet conscienciar als més petits de la importància de cuidar el medi natural i no llençar els residus”, ha destacat Calvó. En aquesta mateixa línia, la ministra també ha explicat que la quantitat de residus a la natura encara és important, però que es va reduint any rere any. Per la seva banda, Vilarrubla ha explicat que “l’activitat d’avui segur els donarà molta més informació que les activitats que es poden fer dins de les escoles perquè les imatges els impacten de manera directa”. De fet, totes les escoles del Principat estan treballant projectes associats al medi ambient i la conscienciació dels alumnes també es fa indispensable per provocar un efecte palanca cap a la resta dels seus familiars.

En l’edició d’enguany prenen part 837 escolars de dotze centres educatius dels tres sistemes educatius del país, una dada lleugerament superior a l’assolida l’any passat. De la mateixa manera que en edicions anteriors, enguany els alumnes han pogut recollir tota mena de residus com ara llaunes, papers, materials de metalls o fins i tot pneumàtics.

A més dels alumnes de l’escola andorrana i francesa del Pas de la Casa, també han dut a terme accions de neteja a les seves parròquies els estudiants de Canillo al camí de Prats; l’EAMPE d’Encamp distribuïts a diversos punts de la parròquia; l’escola francesa d’Encamp als camins de Mojacar, la mola i al telecabina; l’escola francesa d’Ordino al Prat del costat de l’hotel Gaspà; l’escola francesa de Santa Coloma als camins propers a l’escola; el Col·legi Janer al voltant de l’escola i a les zones urbanes properes; el Lycée Compte de Foix al rec de l’obac d’Andorra la Vella i Centre de Formació Professional al camí del Coll de Jou, d’Auvinyà i d’Aixovall. Les escoles de l’EASE de Santa Coloma i el Col·legi Sant Ermengol han posposat l’activitat a causa de la situació meteorològica d’aquest divendres a la tarda.

Com a mesura preventiva davant de la situació excepcional de la COVID-19, la campanya d’enguany, que estava inicialment prevista del 8 al 10 de maig, va quedar ajornada a l’espera d’una nova data a nivell europeu. La campanya és la sisena vegada que se celebra al país de la mà del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, a través d’Andorra Sostenible, i en el marc del projecte Escola Verda.

Per segon any consecutiu les jornades compten amb la participació activa d’Andorra Telecom amb la producció de samarretes commemoratives i la compra de guants. La companyia ha impulsat darrerament iniciatives com la digitalització de gran part dels tràmits interns o l’aplicació de la signatura electrònica a l’agència comercial i eliminar així el paper.