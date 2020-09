S’aprova per unanimitat l’ampliació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior

Pel que fa a la Universitat d’Andorra i com van explicar els parlamentaris, ha canviat el paradigma i a cada curs que passa comencen a arribar més estudiants de l’estranger, quan abans eren els joves del Principat els que havien de marxar per formar-se. Per aquest motiu l‘Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior coneguda com a AQUA, s’ha començat a quedar petita i necessita de més recursos per mantenir l’activitat i ampliar-la.

Un sistema d’ensenyament superior ferm, homologat i que amb l’ampliació de l’AQUA, anirà guanyant prestigi. Aquest és l’objectiu de la modificació aprovada per unanimitat al Consell General aquest dijous. Sí que es va demanar que aquesta dotació de més recursos no signifiqués que s’augmenti la matricula als estudiants.

Sobre la taula va quedar per a futures reunions de la cambra la necessitat de començar a pensar en l’ampliació de l’edifici que acull la Universitat d’Andorra, que comença a quedar-se petit, com li ha passat a l’Agència d’Ensenyament.

El Consell analitza els resultats del programa estadístic 2019

El gros del debat en la segona part de la sessió el va centrar l’exposició del ministre d’Economia dels resultats del programa estadístic de l’any 2019, que té com a missió anualment analitzar activitats de diferents àmbits. Precisament el debat sobre el Fons Monetari Internacional va posar en evidència la necessitat de tenir un departament d’Estadística que tingui coneixement i informació al més detallada possible. L’accés a dades financeres i també d’altres àmbits de la societat serà un dels punts que vincularà l’FMI amb el Principat. També en aquest sentit es va posar de relleu la necessitat de dotar de més recursos per mantenir en bon funcionament la gestió estadística.