Un subsidi que discrimina

El capital defunció és un import que la CASS lliura als parents o qualsevol altra persona que hagi assumit les despeses relacionades amb l’òbit d’una persona assegurada, si es demana en el seu moment i es compleixen tots els requisits legals.

Succeeix però que per a tenir-hi dret, el difunt o la difunta, ha de ser persona assalariada o bé que du a terme una activitat per compte propi i assimilades. D’aquesta prestació econòmica estranyament en quedem fora els pensionistes no actius, els més nombrosos.

La persona traspassada ha d’estar en situació d’alta en el moment de produir-se el fet causant, a més de complir uns determinats requisits de cotització. que hom pot consultar a la pàgina web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Em sembla il·lògic, que de tots els pensionistes laboralment no actius, la majoria, quedem exclosos de la prestació, tant més quan es tracta d’un col·lectiu en general empobrit, a causa d’unes pensions relativament baixes, respecte a l’alt cost de la vida a Andorra.

Al meu parer, es tractaria d’una flagrant discriminació que afecta als pensionistes inactius, respecte als actius i a tota la resta d’assegurats a la CASS, greuge comparatiu que no es produeix a Espanya, on la prestació és per a tots els assegurats, naturalment amb unes condicions a complir.