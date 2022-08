Un sensor del cotxe deixa sense opcions a Vinyes-Mercader quan competien al Ral·li Ferrol

La parella, Joan Vinyes-Jordi Mercader, (Suzuki Swift R4lly #2), es mostraven molt optimistes després de finalitzar la primera etapa del 53è Ral·li Ferrol, en el top5 de la classificació absoluta de la prova. Després de passar per l’assistència, el Suzuki Swift R4lly S va “descansar” al parc tancat, en les instal·lacions de A Malata, i els pilots de Suzuki van anar a recuperar forces per a continuar competint al màxim durant la jornada següent.

Aquesta vegada, el guió previst va volar pels aires en el moment d’iniciar la segona etapa, Vinyes comenta el succeït: “És molt simple i dur alhora. El cotxe no va arrencar i en aquell moment es va acabar la nostra participació al Ferrol 2022. El motiu? Un sensor que va resultar ser defectuós. Són coses de les carreres, cal passar pàgina i començar a preparar la pròxima cita.”

El pròxim compromís previst en l’agenda de l’equip Suzuki Ibèrica és el 59è Ral·li Princesa d’Astúries – Ciutat d’Oviedo, vàlid per al European Ral·li Trophy, a més del Supercampionat d’Espanya de Ral·lis (SCERA). En la prova asturiana, Vinyes-Mercader tampoc tindran la pressió de pensar a acumular punts per a un campionat, ja que no participen de manera habitual en els certàmens esmentats.