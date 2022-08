Sortida d’estiu per a la gent gran d’Encamp a Sant Romà de les Bons

Com cada dimarts d’aquest estiu, la gent gran de la parròquia d’Encamp té l’oportunitat de gaudir de l’activitat de lleure “Sortides d’estiu”. Aquest 23 d’agost no serà una excepció i s’ha programat una sortida a Sant Romà de les Bons, a la parròquia encampadana.

Programa de lleure per a la gent gran on els dimarts poden gaudir de caminades per la parròquia i, els dijous, es realitzaran sortides arreu del Principat. El punt de sortida de totes les activitats és l’església de Sant Miquel d’Encamp, a les 9 hores i, en aquest cas, l’excursió s’allargarà fins a les 10:30 hores. Per a les activitats fora de la parròquia, hi ha un servei d’autobús gratuït.

Sant Romà de les Bons és un temple situat sobre una roca que domina el conjunt medieval de les Bons, al Principat d’Andorra. Va ser construïda en els anys centrals del segle XII, immediatament abans de la seva consagració el 23 gener de 1164.

Per a més informació o reserves, cal trucar al número de telèfon 731 670.