Un punt per a la selecció andorrana en l’adéu de Lima a casa

Ildefons Lima en la roda de premsa prèvia al partit contra Bielorússia (ATV)

Un miler d’espectadors s’han aplegat aquest vespre de dissabte, dia 9 de setembre, per a veure jugar al Principat la selecció andorrana davant de la de Bielorússia. El partit, de la fase de classificació per a l’Eurocopa, ha finalitzat amb empat a zero, la qual cosa significa el segon punt d’aquesta fase per als tricolors.

Tots els partits són especials per al combinat andorrà, però, aquest, tenia un plus afegit per a un jugador que ha fet història al futbol del país. Ildefons Lima, que ha jugat els últims minuts del matx, s’ha acomiadat de l’afició de les valls en la que era la seva 136a participació com a internacional amb l’elàstica del Principat.

Lima encara podria jugar, si Koldo Álvarez de Eulate, el tècnic andorrà, ho creu convenient dimarts vinent a Suïssa. En tot cas, sí que es tracta de la seva darrera aparició amb l’esquadra nacional a casa seva. El veterà jugador ha protagonitzat un autèntic rècord d’internacionalitat amb Andorra amb un registre de partits que costarà de superar.





El matx contra Bielorússia

Pel que fa a l’encontre davant Bielorússia, com era d’esperar, els visitants han intentat portar l’ofensiva del joc, però, el combinat nacional andorrà s’ha mostrat molt seriós en tot moment i, tret d’un parell d’ocasions de perill, no ha passat per massa angúnies. El porter andorrà, Iker Álvarez, ha estat encertat sota pals i ha deixat la portaria imbatuda, permetent, així, que Andorra sumés un nou punt.