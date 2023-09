L’equip andorrà ja és al Trial de les Nacions, a França

L’equip andorrà desfilant al Trial de les Nacions, a Auron (FMA)

Ahir, divendres 8 de setembre, l’equip seleccionat per a representar Andorra al Trial de les Nacions 2023 va arribar a Auron, la localitat francesa on es disputarà la competició. Aquest matí de dissabte, tant pilots com motxillers han hagut de passar les verificacions administratives i tècniques. A continuació s’han dirigit a la zona d’entrenaments, on han estat practicant i adaptant-se al terreny.

Jordi Lestang analitzava el terreny: “Tot i que es pot pensar que en ser un trial on la ubicació és d’alta muntanya com a Andorra, el terreny és molt més sec i amb pedres més llises que dificulten la tracció.”

Durant la tarda d’avui, hi ha hagut la visita oficial de zones, on l’equip ha observat tots els passos als que s’hauran d’afrontar durant la jornada de demà.

Gaudi Vall ha comentat: “És un trial que serà molt mental, ja que el nivell de les zones és inferior al que estic acostumat a trobar-me al Campionat del Món de Trial en la meva categoria (Trial2), és molt fàcil cometre errors.”

Per a finalitzar el dia s’ha celebrat la cerimònia d’obertura del Trial de les Nacions, on pilots i motxillers han desfilat pels carrers d’Auron fins a arribar a la plaça del poble on s’han presentat tots els països participants.

Demà la selecció d’Andorra (integrada per: Jordi Lestang, Gaudi Vall, Jan Gabriel, Quim Altés i Yago Parellada) prendrà la sortida en la categoria International Trophy a les 9h05.

Per a més informació es pot visitar la pàgina web de TrialGP: www.trialgp.com