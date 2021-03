Un prototip del Chevrolet Corvette caçat a Europa

Aquesta és la primera vegada que es veu a Europa una de les unitats de proves de la futura variant potenciada del Chevrolet Corvette C8. Un exemplar fortament camuflat i dotat d’una configuració bastant primitiva que ha estat vist aquests dies a les rodalies de Stuttgart.

Del nou Chevrolet Corvette hem vist innombrables proves i prototips des que va començar la fase de proves de carretera de l’esportiu nord-americà. Aquestes unitats han estat vistes tant a Amèrica del Nord com a Europa, al carrer i en circuits com Nürburgring, i la presentació i posterior comercialització d’aquesta nova generació de l’esportiu no ha aturat el desenvolupament del model, ja que encara estem en espera de molt diverses versions i variants del model.

En primer lloc encara no ha estat llançada la variant específica per al mercat europeu del Chevrolet Corvette Stingray 2020, on també esperem una variant RHD (que ja ha estat vista), però l’últim prototip que ha estat caçat en el vell continent no sembla correspondre’s amb aquestes versions, sinó amb una convenientment més radical que la versió base del model.

Font: motor.es