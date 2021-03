Com TV3 no hi ha(via) res, de Salvador Alsius

Títol: Com TV3 no hi ha(via) res

Autor/a: Salvador Alsius

Pàgines: 232

Editorial: Pòrtic

Sinopsi:

La televisió catalana ha tingut en Salvador Alsius un dels rostres mes populars. A Com TV3 no hi ha(via) res, l’experimentat periodista hi fa un exercici de memòria de la creació i la consolidació de TV3, que trena amb diverses reflexions sobre aspectes periodístics, polítics i lingüístics d’aquell projecte.

El llibre recull el clima humà, les decisions, els dubtes, els encerts, els errors i, en definitiva, l’entusiasme creatiu que va fer possible l’aparició de TV3 en un context de bloqueig hostil. El perfil dels protagonistes i les anècdotes més inesperades permeten reviure i entendre un model d’èxit que ha marcat tants ciutadans. Al seu dia, TV3 va renovar la televisió d’Espanya, després ho van fer les cadenes privades i ara són les noves tecnologies les que estan canviant el panorama audiovisual d’una manera que Alsius analitza amb lucidesa.

Autor/a

Salvador Alsius Clavera és conegut sobretot per haver estat un dels conductors dels telenotícies a l’època inaugural de TV3. La seva carrera periodística havia començat al Diario de Barcelona i havia continuat a la sotsdirecció del setmanari El Món i a la direcció i presentació del programa Memòria Popular de TVE. Ja a Televisió de Catalunya, a més de la seva tasca als Serveis Informatius, va crear i presentar els programes Blanc o Negre i La Caixa Sàvia. És llicenciat en Ciències de la Informació i en Ciències Econòmiques (Sociologia), i doctor en Periodisme. Ha estat professor titular a la Universitat Pompeu Fabra i les seves línies d’investigació principals han estat l’ètica periodística i l’organització de redaccions integrades. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i ha estat també degà del Col·legi de Periodistes i vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya.

Font. casadellibro