Un projecte editorial altament tecnològic, nova startup del NIU d’Andorra Telecom

Avui s’ha presentat al NIU d’Andorra Telecom una nova startup, Heritage Recovery Artech, un projecte que s’emmarca dins d’un sector tradicional, com és l’editorial, però que aporta innovació i valor afegit fent ús de la tecnologia per reproduir manuscrits originals en format digital i facsímil, en una edició limitada.

Miquel Huguet, és el tercer emprenedor que aterra al NIU aquest 2021. Prestigiós empresari i inversor, Huguet ha explicat en la seva intervenció que “el projecte tot i pertànyer a un àmbit tradicional com pot semblar l’editorial, té una base tecnològica que aporta un valor diferencial, i un partenariat molt especial amb la “Universidad Politécnica de Cartagena” pel desenvolupament tecnològic, la seguretat i la autenticitat digital, utilitzant tecnologies Blockchain”.

Huguet ha detallat que “el projecte Heritage Recovery Artech aporta més de 500 documents antics recopilant la historia del món en 10 volums de 50 documents i que la previsió és presentar 900 exemplars de cada volum”. A més a més Huguet ha afirmat que “hi ha un mercat específic interessat a invertir en projectes que generin valor afegit i siguin difícils de replicar per tercers”.

Gouarré, en la seva intervenció, ha valorat de manera molt positiva l’arribada de Huguet al NIU i d’un projecte de característiques molt diferents als que actualment es troben allotjats a la incubadora/acceleradora d’Andorra Telecom. També ha fet èmfasi durant la seva intervenció en “l’encaix d’aquest projecte amb la filosofia del NIU, des de la perspectiva de la innovació, així com del posicionament que busca el nostre país.” Gouarré ha precisat que “el fet de que un emprenedor com el Miquel Huguet, que es va instal·lar a Andorra l’any 2012 amb el pla d’obertura, i un projecte d’aquestes característiques s’allotgi aquí, demostren que Andorra atrau talent, projectes relacionats amb la innovació i la tecnologia i que el NIU d’Andorra Telecom es va consolidant com a líder dins de l’ecosistema emprenedor del país”.

Marta Ambor, coordinadora del NIU, ha remarcat que aquesta startup també serà candidata a participar en la cimera de negoci Millonario Master Minds que tindrà lloc a Barcelona el proper mes de juliol i es suma a l’elenc de startups que presentarà el NIU d’Andorra Telecom el dia 18 de juny a l’Andorra Business Market. Un esdeveniment que organitza ACTUA en el que interactuaran empreses, inversors i emprenedors amb l’objectiu de connectar startups del país amb la xarxa d’inversors, Business Angels i Venture capital de l’àmbit nacional i internacional.