El Consell d’Infants d’Andorra la Vella proposa un parc inclusiu i adaptat i millorar el drenatge del riu

El Consell d’Infants d’Andorra la Vella s’ha pogut tornar a reunir aquest dimarts presencialment per debatre les propostes que han treballat durant el curs els escolars de 5è i 6è curs dels sis centres educatius de primària de la parròquia, després de dues sessions telemàtiques a causa de la pandèmia. Així doncs, els dotze consellers representants del cinquè Consell d’Infants han presentat i analitzat els diferents projectes de millora de la parròquia que la cònsol major, Conxita Marsol, ha valorat de manera molt positiva en considerar que es tracta d’idees molt treballades, coherents i que beneficien Andorra la Vella.

Des del British College of Andorra han exposat la iniciativa que han batejat com RespirAND i que consisteix a crear un seguit de jardins verticals distribuïts en diversos punts de la parròquia amb el triple objectiu de millorar la qualitat de l’aire, conservar la imatge del paisatge del país i decorar la parròquia. Els alumnes del Col·legi Anna Maria Janer, de la seva banda, han treballat en el projecte d’un autocinema itinerant amb entrada gratuïta. De la seva banda, des del Col·legi Sant Ermengol han exposat la idea de construir parcs per a joves d’entre 10 i 16 anys, amb una tirolina i una zona de parkour i una altra d’escalada, unes instal·lacions que haurien de ser inclusives i adaptades per a nois i noies amb discapacitat. L’Escola andorrana d’Andorra la Vella, al seu torn, ha defensat la idea d’instal·lar xarxes als tubs de drenatge per evitar l’arribada de residus al riu Valira, i des de l’Escola francesa d’Andorra la Vella aposten per dissenyar horts ecològics als col·legis per contribuir, entre d’altres propòsits, a promoure una alimentació saludable. Finalment, des de l’Escola francesa de Santa Coloma han recuperat el projecte que van iniciar els seus companys el curs passat (el Consell d’Infants es va veure truncat per la pandèmia i les accions no es van poder tirar endavant) consistent a construir casetes per als ocells per combatre la processionària i fer, també, espais per als gats abandonats amb la col·laboració de l’Escola Meritxell i els alumnes de l’Aula taller.

Tots els projectes han estat aprovats i el Comú estudiarà ara la manera de poder-los fer efectius.

Durant la sessió Conxita Marsol també ha anunciat als consellers les activitats que s’han previst aquest any per a la festa de cloenda del Consell d’Infants, que tindrà lloc aquest divendres 11 de juny a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, i per a la Festa del Poble del proper dia 24. A la festa de clausura de l’edició del 2021-2021 del Consell d’Infants hi haurà un concert de la cantautora catalana SUU, guanyadora entre d’altres d’un Premi Enderrock com a millor artista revelació, i activitats lúdiques. A la Festa del Poble, el 24 de juny, hi actuarà el raper català Lildami, molt popular entre el públic jove, a la plaça del Poble (18 h). A més, durant tot el dia hi tornarà a haver el tobogan d’aigua de grans dimensions al carrer Doctor Vilanova que es va instal·lar fa un parell d’edicions per oferir una proposta refrescant i divertida a la canalla.

Els consellers infantils també han aprovat les dues imatges que representaran Andorra la Vella al concurs per escollir el logotip de les Parròquies Amigues de la Gent Gran, una iniciativa col·lectiva impulsada per Unicef en què han participat els escolars de 5è i 6è curs de tot el país.

El projecte del Consell d’Infants, que implica uns 400 alumnes dels 6 centres escolars de primària de la parròquia, compta amb la col·laboració d’Unicef.