Un projecte de cria de caragols i una consultoria de prevenció de blanqueig guanyen el Taller Emprenedors

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha clausurat aquest dimecres la 21a edició del Taller Emprenedors amb l’entrega de premis als guanyadors a la Sala d’Actes de la Universitat d’Andorra (UdA). Enguany han participat un total de 20 emprenedors, dels quals 13 han acabat el curs amb la realització d’un pla d’empresa satisfactori.

En un empat en la puntuació final, el primer premi s’ha atorgat a dos projectes, un centrat en la cria i venda de caragols, i l’altre en impulsar una consultoria de prevenció de blanqueig de capitals. Per tant, s’han repartit a parts iguals el premi de 2.000 euros. El segon premi ha estat un projecte de viatges personalitzats i reserva d’activitats turístiques, que ha obtingut 1.500 euros. Per últim, el 3r premi, de 1.000 euros, s’ha atorgat a un projecte de disseny i fabricació amb impressores 3D.

L’objectiu de la iniciativa és afavorir la capacitat de crear noves empreses al país o de liderar projectes empresarials en empreses ja existents. El ministre Gallardo ha destacat que el Taller Emprenedors està “molt consolidat” i que “no deixa de créixer, fomentant l’emprenedoria”. L’acte d’aquest dijous també ha servit per lliurar els diplomes als emprenedors que han acabat el taller de manera satisfactòria.

El Taller d’emprenedors és una iniciativa del Govern d’Andorra que s’està portant a terme des de l’any 1999 amb la col·laboració de l’UdA i amb professionals del sector privat. El taller és totalment gratuït per als participants i va dirigit a persones majors de 18 anys que tenen esperit emprenedor i que volen crear el seu propi negoci, i és vàlid per a qualsevol classe de projecte empresarial. Cada emprenedor treballa durant el taller en el seu pla d’empresa, en un curs de quatre mesos de durada, de març a juny.

La iniciativa també compta amb un servei de tutories per fer el seguiment de l’evolució dels projectes. Es proporciona així una formació integral a l’emprenedor, en àmbits tan diversos com màrqueting, producció, recursos humans, economia i finances, legislació, etc., perquè cadascú pugui desenvolupar personalment el pla d’empresa de la seva idea de negoci.

En les 21 edicions ja realitzades hi ha hagut un total de 394 inscrits dels quals 297 han elaborat satisfactòriament el seu pla d’empresa. Una bona part d’aquests han aconseguit crear la seva empresa real, aproximadament 105 projectes, a falta de saber com es desenvolupen els projectes d’enguany.