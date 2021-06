El servei de Joventut d’Andorra la Vella estrena l’estiu amb una festa a les noves instal·lacions

El servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella ha donat el tret de sortida a l’estiu aquest dimecres a la tarda amb una festa adreçada als joves i adolescents a les noves instal·lacions de l’Estadi comunal Joan Samarra Vila. Durant la jornada un centenar d’assistents han gaudit de música en directe, espectacles de ball, ràdio en directe, concursos, un taller de fabricació de xapes, tornejos de futbolí i activitats de tatuatges, kendo i grafits.

La festa d’aquesta tarda és la primera de les activitats per als joves que organitza el Comú durant els mesos de vacances escolars. El programa inclou, entre d’altres, una sortida al Source wake parc, estada i activitats als refugis del Pla de l’Estany i Cabana sorda, ràfting i descens de barrancs a Sort, vies ferrades a Organyà, tallers de swing, capoeira i acro ioga, una excursió en bicicleta elèctrica, sortides a la piscina, i una competició d’skate. A les activitats dirigides, a més, se li han de sumar el grapat de campus esportius a Andorra i estades multiesportives al Port del Comte, la Selva, Cambrils, Amposta i l’Hospitalet de l’Infant que impulsa el Comú per als joves.

Nova etapa amb més espais per als joves

El servei de Joventut ha encetat recentment una nova etapa. S’ha traslladat del Parc Central a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, amb la idea d’aglutinar en un mateix espai l’oferta d’activitats i informació per a joves i l’esport, i ha passat a anomenar-se el Rusc. El nou espai de Joventut, de fet, s’ha concebut com un rusc per optimitzar al màxim les diferents àrees i donar resposta a la diversitat d’inquietuds de les persones joves, oferint-los informació, assessorament i propostes d’oci. Les instal·lacions volen, també, ser una àrea d’acollida de totes aquelles entitats i col·lectius juvenils que actuen a la parròquia, un rusc de projectes dirigits als joves que afavoreix la cooperació entre els diferents col·lectius i l’optimització de recursos.

A més dels espais esportius exteriors, el Rusc ofereix un gran espai de lleure educatiu de 250 metres quadrats que compta amb una cuina totalment equipada, al voltant de la qual es fan tallers de cuina però també trobades per berenar i crear espais de diàleg, i també un espai amb una seixantena de jocs de taula, consoles i pantalles. El departament també posa a disposició dels usuaris equips de so, un escenari, una biblioteca d’aventures, un espai chill out i una terrassa de 144 metres quadrats per realitzar activitats a l’exterior. A tot plegat se li han de sumar espais de silenci amb més 50 metres quadrats, on hi ha ordinadors i connexió a Internet, per aquells joves que volen aprofitar el Rusc per estudiar, investigar o realitzar treballs o reunions grupals.

Les noves instal·lacions també disposen d’un estudi de 40 metres quadrats per poder potenciar la creativitat audiovisual.

La cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada del cònsol menor, David Astrié, i del conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, han visitat les instal·lacions durant la festa. Conxita Marsol ha destacat la importància que els joves puguin dur a terme activitats col·lectives (sempre amb mesures sanitàries) després de les restriccions que han viscut arran de la pandèmia.