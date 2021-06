El Govern aprova cobrir 169 places del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior per al curs vinent

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la cobertura de 169 places per al curs escolar 2021-2022.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, l’aprovació d’aquests llocs de treball arriba “després de l’anàlisi dels efectius necessaris als centres i àrees un cop finalitzat el període de matriculacions d’alumnes per al pròxim curs escolar”.

Així, se’n desprèn que és necessari cobrir 169 places: 22 en comissió de servei i 147 per a funcions estructurals i periòdiques. Per departaments, les places es distribueixen de la manera següent: 119 per a l’Escola Andorrana i Formació Andorrana, 42 a Formació Professional, Formació al llarg de la vida i Innovació tecnològica, 8 a Inspecció, Qualitat educativa i Recursos humans i 1 a Sistemes educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals.